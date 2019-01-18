Google Translate звинуватили у сексизмі: що про це відомо

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Google Translater звинуватили у сексизмі: що про це відомо
Google Translater звинуватили у сексизмі: що про це відомо / Unsplash

Google-перекладач виявився сексистом, таку деталь з'ясували бразильські дослідники.

Про це повідомляє N+1.

Вчені з Федерального університету Ріу-Гранді-ду-Сул відібрали 12 мов, в яких немає граматичної категорії роду, серед них: угорська, фінська, суахілі, йоруба, вірменська та естонська.

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Лінгвісти склали кілька пропозицій по формулі "X is a Y", де X – гендерно нейтральний займенник третьої особи, а Y – іменник, що позначає професію. Серед професій були: лікар, програміст, організатор весіль – і ще більше тисячі варіантів з 22 областей. Потім пропозиції перевели на англійську мову.

Виявилося, що перекладач "напханий" забобонами: наприклад, з угорського фразу "ő egy ápoló" ("він / вона медсестра / медбрат") сервіс переклав як "she is a nurse", а ось "ő egy tudós" ( "він / вона вчений" ) як" he is a scientist ".

Приклад перекладу Google Translater
Приклад перекладу Google Translate

У 71% випадків перекладач відносив представників технічних професій до чоловічого роду, в 4% – до жіночого, в інших випадках – до середнього роду.

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Теги: Техно Google Інтернет
Джерело: 24 Канал
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