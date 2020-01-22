Google випустила конверт для боротьби з залежністю від смартфона

Компанія Google розробила три експериментальних додатки, які допоможуть боротись із залежністю від смартфона. Таким чином компанія розвиває ініціативу Digital Wellbeing щодо розумного використання смартфонів.

Про це передає видання Android Police. Одна із програм має назву Envelope. Вона передбачає використання разом із телефоном спеціального конверта.

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Такий конверт розробили для фірмового смартфона Google Pixel 3, але він підійде і для інших смартфонів. Вихідний код Envelope доступний на Github, його можна відредагувати.

Шаблон листа можна роздрукувати на принтері. Далі у цей конверт потрібно поставити телефон і заклеїти.

Конверт для боротьби з залежністю від смартфона: відео

Що дає конверт

Він обмежує чимало функцій ґаджета, доступний тільки набір номерів. Буде також інша версія конверта для використання з камерою, але її шаблон поки недоступний.

Щоправда, аби повернути функціональність телефона, користувачеві потрібно буде щоразу розривати конверт. Тобто, робити новий конверт кожен раз, коли буде потрібно якийсь додаток.

Інші додатки, які обмежують користування смартфоном, це:

Activity Bubbles – поміщає на шпалери смартфона бульбашки кожен раз, коли його торкатися. Чим більше часу користувач проводить в смартфоні – тим більше бульбашок.

Screen Stopwatch – динамічні шпалери зі звітом часу, проведеного в смартфоні.

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