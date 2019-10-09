Google вводить нові правила для виробників Android-смартфонів: яких змін чекати

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Google зробить функцію управління жестами обов'язковою для всіх виробників смартфонів
Google зробить функцію управління жестами обов'язковою для всіх виробників смартфонів / unsplash.com

Система управління жестами в Android 10 отримала чимало критики від користувачів, однак компанія Google планує встановити її за замовчуванням в пристроях під управлінням мобільної ОС. Згідно з новим витоком, новий спосіб управління буде обов'язковим для всіх виробників.

За даними ресурсу 9to5Google, нова версія угоди для OEM-виробників передбачає використання нового інтерфейсу управління Google за замовчуванням.

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Що відомо про нововведення? У нових пристроях з Android 10 з коробки повинні пропонуватися або класичний "трикнопочний" інтерфейс, або навігація за допомогою жестів, розроблена Google.

Як це працювало раніше? Зазвичай бажаний спосіб управління можна вибрати під час першого завантаження системи, але за новими правилами, кастомних версій систем навігації при стартових налаштування ґаджета не пропонуватимуть. Для їх активації користувачам доведеться порпатися в налаштуваннях.


В нових смартфонах обов'язковим буде управління жестами

Компанія не забороняє використовувати власні розробки, але серйозно обмежує можливості вендорів в просуванні неофіційних функцій навігації, розроблених для модифікованих версій Android.

Як це реалізують? Для апаратів, які були оновлені до Android 10 з більш старої версії, Google рекомендує зберегти режим навігації з "таблеткою", який використовували в Andriod 9.0 Pie. Більш нові пристрої, які отримають новітню версію мобільної ОС на заводі, не матимуть змоги використати таке рішення.

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Автор: Єва Шварц
Теги: Техно Смартфони Новини Техно Google Android
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