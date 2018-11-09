Гра ARK: Survival Evolved стала безкоштовною

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ARK: Survival Evolved стала безкоштовною
ARK: Survival Evolved стала безкоштовною / redbull.com

Популярна гра ARK: Survival Evolved тимчасово стала безкоштовною. У вільному доступі вона буде до 11 листопада. При цьому ще кілька днів на неї буде діяти додаткова знижка.

Сюжет гри полягає у тому, що гравців перекидають на загадковий острів, із загадковою флорою і фауною. При цьому геймерам загрожує буквально все. Будь-яка тварина може виявитися небезпечним хижаком, а випадковий перехожий – ворогом.

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Додає складнощів і погода, вона дуже непердбачувана. Для виживання тут знадобиться кмітливість, завзятість і, звичайно, безстрашність: адже треба буде поглянути в обличчя тиранозавру.

Якщо ви не встигли пограти цей екшн безкоштовно, то до 13 листопада на гру буде діяти знижка в 60%.

ARK: Survival Evolved: трейлер 

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Теги: Техно Ігри
Джерело: Техно
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