Гра Cyberpunk 2077 запускатиметься навіть на "слабких" PC

Виставка E3 2019 завершилися майже місяць тому, однак деякі закордонні видання досі публікують матеріали, про проекти, які там представили. Приміром, портал Wccftech нещодавно опублікував інтерв'ю з UI-координатором проекту Cyberpunk 2077 Елвіном Ліу.

Ліу розповів про те, як гра виглядатиме на консолях та бюджетних PC.

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Журналіст порталу Wccftech поставив спікеру CD Projekt RED, можливо, одні з найбільш цікавих для широкої аудиторії питань: як гра буде вести себе на консолях і який комп'ютер потрібен для її запуску?

"Гра створюється на особливому і дуже гнучкому движку нашого власного виробництва, RED Engine. Ми перш за все хочемо зробити так, щоб Cyberpunk 2077 вражала красою на консолях", – зауважив Елвін Ліу.

Очевидно, що якщо ви, наприклад, готові витратити близько 2000 доларів на свій PC, то гра буде виглядати на ньому набагато краще, ніж на приставках. Але графіка залишиться цілком відмінною, навіть якщо ви будете грати на консолі або слабкому PC,

– додав UI-координатором Cyberpunk 2077.

Додамо, на ігровій виставці E3 2019 цю гру показували на наступній збірці:

Процесор : Intel Core i7-8700K (3,7 / 4,7 ГГц);

Материнська плата : ASUS ROG Strix Z370-I Gaming;

Оперативна пам'ять : 2x 16 ГБ G.Skill Ripjaws V DDR4-3000, CL15;

Відеокарта : NVIDIA Titan RTX;\

SSD : Samsung 960 Pro на 512 ГБ;

Блок живлення: Corsair SF600 потужністю 600 Вт.

Трейлер гри Cyberpunk 2077 – дивіться відео

Системні вимоги Cyberpunk 2077. Вважається, що релізні системні вимоги Cyberpunk 2077 будуть трохи нижче, але за цими даними вже можна зрозуміти, що гра досить вимоглива, тим більше, що бюджетний ігровий PC в 2020 і в 2019 році це два різних комп'ютера.

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