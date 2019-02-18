Гра від українських розробників Metro: Exodus стала лідером продажів у Великобританії

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Metro: Exodus
Metro: Exodus / Скріншот з гри

Metro: Exodus офіційно вийшла лише в п'ятницю, 15 лютого, проте за цей час вона вже встигла здобути шалену популярність у Великобританії. Більше того, за продажами примірників шутер від української студії обігнав навіть Red Dead Redemption 2.

Портал Gamesindustry.biz опублікував 10 ігор, які найкраще продавалися на фізичних носіях у Великобританії. При розрахунку до уваги бралися підсумки минулого тижня.

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Перше місце посіла Far Cry New Dawn, а трохи позаду з відривом близько двох тисяч копій розташувалася Metro: Exodus. Можна відзначити, що майже 60% продажів обох ігор припали на ігрову консоль PlayStation 4.

Рейтинг ігор, які найкраще продавалися у Великобританії
Рейтинг ігор, які найкраще продавалися у Великобританії

Якщо ж порівняти показники з попередніми частинами франшиз, то Metro: Exodus змогла на 50% збільшити кількість проданих копій в порівнянні з Metro Last Light, випущеної в 2013 році для платформ PC, Xbox 360 і PlayStation 3.

Трейлер гри Metro: Exodus – дивіться відео

Вражаючий результат, враховуючи величезне зростання популярності покупок контенту в цифровому форматі в порівнянні з фізичними дисками за останні шість років.

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У свою чергу Far Cry New Dawn продавалася на 86% гірше ніж Far Cry 5. При цьому не варто забувати, що Far Cry New Dawn не є повноцінною новою частиною, а скоріше спін-оффом Far Cry 5, а також використовує велику кількість ресурсів попередньої гри, включаючи карту світу, локації і персонажів.

Трейлер гри Far Cry New Dawn – дивіться відео

Найбільш провальний запуск тижня – Crackdown 3 від Microsoft з тринадцятим результатом в наведених чартах. Її продажі склали всього лише 10% від результатів Crackdown 2 2010 року. Хоча гра набере достатню базу користувачів через подпісочний сервіс Xbox Game Pass.

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Теги: Техно Великобританія Ігри 4A Games
Джерело: 24 Канал
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