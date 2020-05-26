Хакери атакували лабораторії з розробки вакцин від COVID-19

В другій половині травня у зв'язку з масовими кібератаками сотні ізраїльських веб-сайтів виявилися заблокованими. Серед них також були дослідницькі центри, що працюють над створенням вакцини від коронавірусу.

Видання The Jerusalem Post повідомляє про понад 20 тисяч атак, жертвами яких, зокрема, стали лабораторії, які працюють над розробкою вакцини від COVID-19. Втім, як виявилося, атаки не вплинули на процес розробки вакцини.

Цікаво Українська електронна пошта МЕТА зливає дані ФСБ

Що сталося

Зазначається, що хакери розмістили на головних сторінках сотень сайтів відеозаписи з антиізраїльським змістом. Крім того на сайтах залишили повідомлення на івриті та ламаною англійською: "Зворотний відлік знищення Ізраїля почався з давніх часів". Також вгорі сторінки хакери розмістили напис на івриті "Будьте готові до великого сюрпризу".

Хто атакував ізраїльські сайти

За даними компанії Check Point, яка спеціалізується на кібербезпеці, ізраїльські сайти атакували з Туреччини, Північної Африки й Сектора Газа.

Зазначається, що атаки не нанесли значної шкоди ні сайтам ні лабораторіям, де розробляли вакцину від коронавірусу. Крім того зловмисники не намагалися викрасти будь-яку інформацію в процесі атаки.

Не пропустіть Зеленський заборонив російські сайти, соцмережі та медіа: список

До слова, нещодавно були зареєстровані чисельні спроби атак на десятки суперкомп'ютерів по всій Європі. Жертвами атак стали університети та організації, багато з яких використовували потужності суперкомп'ютерів для дослідження COVID-19. Хакери встановили на комп'ютери програми, які дозволяли віддалено майнити криптовалюту.