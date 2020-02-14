Half-Life: Alyx отримала точну дату релізу

Анонс Half-Life: Alyx наробив багато шуму. Воно й не дивно: геймери неймовірно довго чекали нової глави в історії легендарного шутера, і були раді навіть бойовику у віртуальній реальності. Розробники відразу заявили, що реліз гри відбудеться в березні. Однак точну дату прем'єри шутер отримав тільки зараз.

Дата релізу Half-Life: Alyx

Цікаво: Український модер перетворив Warcraft III: Reforged в RPG з видом від третьої особи

Реліз Half-Life: Alyx відбудеться 23 березня. Про це Valve оголосила на своїй сторінці в Twitter. Геймерам, звичайно, було непросто втриматися від жартів на тему того, що компанія все-таки знає цифру 3.

Користувачі, які оформлять попереднє замовлення в період з 2 по 8 березня отримають бонуси, серед яких – спеціальна тема і тривимірний інтерфейс для Steam VR Home.

Анонс-трейлер HalfLife: Alyx:

До речі, геймери, які з якоїсь причини ще не ознайомилися з однією з найбільш значущих ігрових серій в історії, можуть випробувати всі попередні ігри серії Half-Life абсолютно безкоштовно аж до релізу Alyx. Тим же, хто вже пройшов оригінал вздовж і впоперек, але хоче поностальгувати, можна порадити нещодавно завершений фанатський ремейк Black Mesa.

Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно