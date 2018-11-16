HMD Global визначилася із датою презентації смартфона Nokia 9 із п'ятьма камерами

Компанія HMD Global запланувала прес-захід, який буде присвячений новим смартфонам Nokia, зокрема пристрою Nokia 9 із п'ятьма основними камерами. Подія відбудеться вже 5 грудня в Дубаї.

Про це повідомив головний менеджер з продуктів HMD Global Юхо Сарвікас в своєму акаунті в Twitter, опублікувавши офіційне запрошення на захід.

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Судячи із зображеннь на запрошенні, компанія готує анонс відразу трьох смартфонів. На думку експертів, мова йде про моделі Nokia 9, Nokia 8.1 і Nokia 2.1 Plus.

Відзначимо, що Nokia 9 являє собою флагманський смартфон з незвичайною основною камерою, яка отримає одразу 5 фотомодулів. Nokia 8.1, судячи з усього, стане міжнародною версією представленого минулого місяця в Китаї Nokia X7. А бюджетний Nokia 2.1 Plus стане спадкоємцем Nokia 2.1 на Android Oreo (Go edition), представленого на початку року.

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