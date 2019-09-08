Хто сказав, що люди не літають: у Німеччині планують запустити літаюче таксі

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У Німеччині планують запустити літаюче таксі
У Німеччині планують запустити літаюче таксі / 4pda

Німецький стартап Volocopter оголосив про закінчення розробки першого літального апарату серійного виробництва VoloCity – гібриду дрона і вертольота, який стане аеротаксі. Випробування апарату проведуть найближчим часом.

VoloCity здатний набирати максимальну швидкість до 110 кілометрів на годину. Дальність польоту апарату складає 35 кілометрів. Салон таксі розрахований на двох з ручною поклажею. Замість розміщення класичного вертолітного гвинта інженери встановили 18 роторів з невеликими лопостями. Завдяки такому рішенню вдалося істотно знизити рівень шуму.

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Цей прототип вже четвертий. Доопрацювавши перші три покоління, інженери Volocopter провели понад тисячу випробувальних польотів.

Завдяки VoloCity ми зможемо відкрити перші комерційні маршрути і нарешті втілимо в життя ідею міської повітряної мобільності. Транспортні засоби нашої компанії повністю відповідають стандартам Європейського агентства з авіаційної безпеки,
– зазначив генеральний директор Volocopter Флоріан Рейтер.

Перед керівництвом Volocopter завдання над створенням екосистеми для транспорту майбутнього. Зараз розробники розглядають ключові локації для розміщення так званих VoloPorts - компактних аеровокзалів.

Літаюче таксі майже безшумне
Літаюче таксі майже безшумне

Розробка аеротаксі VeloCity ведеться ще з 2011 року. За вісім років стартап залучив близько 35 мільйонів євро інвестицій. Одними з вкладників стали компанії Daimler та Intel. Випробування четвертої версії VeloCity планують провести в Сінгапурі до кінця 2019 року.

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Теги: Новини Техно Техно Штучний інтелект
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