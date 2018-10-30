Huawei незабаром представить планшет, що не боїться води

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Huawei представить планшет із захистом від води
Huawei представить планшет із захистом від води / gizchina.com

Компанія Huawei під час презентації 31 жовтня представлять не лише флагманський смартфон Honor Magic 2. Тепер стало відомо, що під брендом Honor готує до виходу 8-дюймовий планшет Waterplay.

Про це інформує Gizchina.

Планшет теж представлять 31 жовтня. Однією з головних переваг новинки буде захист від води за стандартом IP67. Тобто користувач може навіть занурювати пристрій під воду на короткий термін.

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Як відомо, у лінійці Honor вже є 10-дюймова модель Waterplay. Вона працює на процесорі Kirin 659 у парі з 3 або 4 ГБ оперативної пам’яті і накопичувачем на 32 або 64 ГБ. Ємність її акумулятора становить 6660 мАг.

Анонс презентації Honor

Анонс презентації Honor

Про модель Honor Waterplay 8 наразі відомо небагато. За попередньою інформацією, новинка буде працювати на процесорі Kirin 710. Решту характеристик відкриють під час презентації.

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Теги: Техно Ґаджети Huawei планшети
Джерело: Техно
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