Huawei незабаром представить планшет, що не боїться води
Компанія Huawei під час презентації 31 жовтня представлять не лише флагманський смартфон Honor Magic 2. Тепер стало відомо, що під брендом Honor готує до виходу 8-дюймовий планшет Waterplay.
Про це інформує Gizchina.
Планшет теж представлять 31 жовтня. Однією з головних переваг новинки буде захист від води за стандартом IP67. Тобто користувач може навіть занурювати пристрій під воду на короткий термін.
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Як відомо, у лінійці Honor вже є 10-дюймова модель Waterplay. Вона працює на процесорі Kirin 659 у парі з 3 або 4 ГБ оперативної пам’яті і накопичувачем на 32 або 64 ГБ. Ємність її акумулятора становить 6660 мАг.
Анонс презентації Honor
Про модель Honor Waterplay 8 наразі відомо небагато. За попередньою інформацією, новинка буде працювати на процесорі Kirin 710. Решту характеристик відкриють під час презентації.
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