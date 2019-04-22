Huawei представила ще один свій бренд

Китайська компанія Huawei представила новий бренд, що отримав назву AirEngine. Його анонсували під час заходу Huawei Global Analyst Summit 2019. Новинка призначена для корпоративного обладнання Wi-Fi 6.

До речі, нам добре відомий бренд компанії під назвою Honor – під цим іменем випускають смартфони, розумні годинники та аксесуари.

Як пише CDRinfo, комерційне використання Wi-Fi 6 почнеться в цьому році. Wi-Fi 6 – новий стандарт бездротової технології передачі зв'язку.

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У Huawei розповіли, що обладнання AirEngine спирається на технічні переваги:

На фірмову технологію "розумних антен 5G" Технологією прискорення додатків, "Інтелектуальну оптимізацію для безперервної роботи".

Як запевняють в компанії, перевагою AirEngine є підтримка нових додатків, таких як 4K і VR.

Бренд представили під час спеціального заходу

Де пригодиться Wi-Fi 6. Цей стандарт в компанії планують впроваджувати на підприємствах. Компанія взяла участь в розробці Wi-Fi 6 – від стандартів і прототипів до комерційного використання.

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