Huawei представила ще один свій бренд

318 Читать новость на русском
Huawei представила ще один свій бренд
Huawei представила ще один свій бренд

Китайська компанія Huawei представила новий бренд, що отримав назву AirEngine. Його анонсували під час заходу Huawei Global Analyst Summit 2019. Новинка призначена для корпоративного обладнання Wi-Fi 6.

До речі, нам добре відомий бренд компанії під назвою Honor – під цим іменем випускають смартфони, розумні годинники та аксесуари.

Як пише CDRinfo, комерційне використання Wi-Fi 6 почнеться в цьому році. Wi-Fi 6 – новий стандарт бездротової технології передачі зв'язку.

Читайте також: Asus звужує сферу діяльності

У Huawei розповіли, що обладнання AirEngine спирається на технічні переваги:

  1. На фірмову технологію "розумних антен 5G"
  2. Технологією прискорення додатків,
  3. "Інтелектуальну оптимізацію для безперервної роботи".

Як запевняють в компанії, перевагою AirEngine є підтримка нових додатків, таких як 4K і VR.

Huawei представила ще один свій бренд

Бренд представили під час спеціального заходу 

Де пригодиться Wi-Fi 6. Цей стандарт в компанії планують впроваджувати на підприємствах. Компанія взяла участь в розробці Wi-Fi 6 – від стандартів і прототипів до комерційного використання.

Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно

blog_ava
У Росії відреагували на результати екзит-полу на виборах президента України
сьогодні
20039
Теги: Huawei Новини Техно Техно IT-бізнес
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Google I / O 2019: що це таке, скільки коштують квитки та що представить компанія
сьогодні 08:09 Google I / O 2019: що це таке, скільки коштують квитки та що представить компанія
590
Інноваційний підхід і потенціал: Топ-цитати президента Dell у регіоні ЕМЕА про український ринок
21 квітня 16:04 Інноваційний підхід і потенціал: Топ-цитати президента Dell у регіоні ЕМЕА про український ринок
Євгенія Мазур 498
Огляд Sony Xperia 10: головні фішки унікального смартфона
20 квітня 22:05 Огляд Sony Xperia 10: головні фішки унікального смартфона
1508
Мобільні піонери: перший дзвінок, історична SMS і найвпливовіший телефон бізнес-класу
20 квітня 18:04 Мобільні піонери: перший дзвінок, історична SMS і найвпливовіший телефон бізнес-класу
Женя Котик 1535
Смартфон Honor 20i з потужною селфі-камерою представили офіційно
17 квітня 22:33 Смартфон Honor 20i з потужною селфі-камерою представили офіційно
424
Новини
Більше новин
Залиште відгук