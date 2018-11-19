Huawei теж показала свій прототип гнучкого смартфона

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Huawei може представити гнучкий смартфон у лютому
Huawei може представити гнучкий смартфон у лютому / root-nation.com

Компанія Huawei вже майже рік змагається із Samsung у своїх планах випустити гнучкий смартфон. Минулого тижня прототип такого пристрою показала південнокорейська компанія. Китайці теж намагаються не відставати.

Як пише видання Gizmochina, в мережі оприлюднили фото, на якому, ймовірно, гнучкий смартфон від Huawei.

Також відомо, що новинка буде підтримувати технологію 5G. Офіційно Huawei представить пристрій у лютому 2019 року.

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Щоправда, технічні характеристики новинки поки не розкривають. Відомо лише, що новий пристрій може бути обладнаний гнучкими OLED-панелями.

За чутками, діагональ великого дисплею складе 8 дюймів. А в складеному вигляді він становитиме 5 дюймів.

Гнучкий смартфон Huawei

Так може виглядати гнучкий смартфон Huawei

Нагадаємо, 31 жовтня інший китайський виробник Rouyu Technology несподівано для багатьох презентувала перший у світі гнучкий смартфон FlexPai, випередивши таким чином і Samsung, і Huawei.

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Теги: Техно Смартфони Huawei
Джерело: Техно
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