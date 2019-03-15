Huawei випустила смартфон Nova 4e з потрійною камерою та невисокою ціною

235 Читать новость на русском
Huawei Nova 4e: характеристики і ціна
Huawei Nova 4e: характеристики і ціна

Компанія Huawei представила свій новий бюджетний смартфон Nova 4e. На деяких ринках він з’явиться під назвою Huawei P30 Lite. Ціна на новинку стартує від 300 доларів.

Технічні характеристики. Новинка отримала 6,15-дюймовий IPS-дисплей з роздільною здатністю 2312х1080 пікселів. Працює пристрій на процесорі Kirin 710 у парі з 4 або 6 ГБ оперативної та 128 ГБ вбудованої пам’яті.

Читайте також: Як насправді знімає Huawei P30: фото зі суперзбільшенням

Ємність акумулятора склала 3340 мАг з підтримкою швидкої зарядки (9В/2А). Смартфон працює під управлінням операційної системи Android 9.0 Pie з фірмовою прошивкою EMUI 9.0.1.

Huawei Nova 4e

Huawei Nova 4e надійде у продаж 21 березня

Камери. Перевагою недорогого смартфона можна вважати камери. Основна камера має три модулі з роздільною здатністю 24 Мп, 8 Мп та 2 Мп. Фронтальна камера отримала ​​32-мегапіксельний модуль.

Ціна. Новинка стане доступною у трьох кольорах: синьому, білому і чорному. Вартість новинки на китайському ринку становить 297 доларів (8 300 гривень) та 342 долари (9 500 гривень) залежно від обсягу пам’яті. Старт продажу відбудеться 21 березня.

Huawei Nova 4e

Huawei Nova 4e може похизуватись потрійною основною камерою 

Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно

blog_ava
Які продукти не можна довго зберігати в морозилці: перелік
сьогодні
2191
Теги: Техно Новини Техно Смартфони Huawei
Джерело: 24 Канал
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
5 книг Стівена Хокінга, які варто прочитати
14 березня 18:03 5 книг Стівена Хокінга, які варто прочитати
2168
Яким був Стівен Хокінг: життя видатного фізика у фотографіях
14 березня 10:02 Яким був Стівен Хокінг: життя видатного фізика у фотографіях
4334
Смартфон Xiaomi Mi 9: ціна та старт продажу в Україні
12 березня 19:04 Смартфон Xiaomi Mi 9: ціна та старт продажу в Україні
892
Всесвітня мережа: Google створив дудл з нагоди її 30-річчя
12 березня 10:51 Всесвітня мережа: Google створив дудл з нагоди її 30-річчя
1970
Топ-ігри лютого: огляд Metro: Exodus, Apex Legends та Far Cry: New Dawn
10 березня 20:09 Топ-ігри лютого: огляд Metro: Exodus, Apex Legends та Far Cry: New Dawn
836
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук