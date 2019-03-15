Huawei випустила смартфон Nova 4e з потрійною камерою та невисокою ціною

Компанія Huawei представила свій новий бюджетний смартфон Nova 4e. На деяких ринках він з’явиться під назвою Huawei P30 Lite. Ціна на новинку стартує від 300 доларів.

Технічні характеристики. Новинка отримала 6,15-дюймовий IPS-дисплей з роздільною здатністю 2312х1080 пікселів. Працює пристрій на процесорі Kirin 710 у парі з 4 або 6 ГБ оперативної та 128 ГБ вбудованої пам’яті.

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Ємність акумулятора склала 3340 мАг з підтримкою швидкої зарядки (9В/2А). Смартфон працює під управлінням операційної системи Android 9.0 Pie з фірмовою прошивкою EMUI 9.0.1.

Huawei Nova 4e надійде у продаж 21 березня

Камери. Перевагою недорогого смартфона можна вважати камери. Основна камера має три модулі з роздільною здатністю 24 Мп, 8 Мп та 2 Мп. Фронтальна камера отримала ​​32-мегапіксельний модуль.

Ціна. Новинка стане доступною у трьох кольорах: синьому, білому і чорному. Вартість новинки на китайському ринку становить 297 доларів (8 300 гривень) та 342 долари (9 500 гривень) залежно від обсягу пам’яті. Старт продажу відбудеться 21 березня.

Huawei Nova 4e може похизуватись потрійною основною камерою

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