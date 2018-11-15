Huawei випустить власний голосовий помічник

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Huawei випустить власний голосовий помічник
Huawei випустить власний голосовий помічник / Фото з вільних джерел

Компанія Huawei готується до релізу власного голосового помічника для мобільних пристроїв. Асистент від китайського виробника покликаний створити конкуренцію популярному Google Assistant.

Про це повідомляє CNBC.

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За задумом розробників компанії, фірмове рішення буде більш адаптоване для роботи на апаратах під управлінням програмної оболонки EMUI, більшою мірою відповідаючи уявленням Huawei про по-справжньому корисний голосовий асистент.

Незважаючи на плани Huawei вийти на ринок голосових асистентів, реліз фірмового рішення компанії може затягнутися. Розробка помічника – досить трудомісткий процес, що вимагає не тільки часу, а й значних фінансових вливань,
– заявив генеральний директор Huawei Річард Ю.

Також він наголосив, що на даному етапі компанія планує продовжити використовувати Amazon Alexa і Google Assistant в своїх пристроях. Проте, згодом їм на зміну прийде власний продукт Huawei, який буде діяти далеко за межами Китаю.

Huawei замінить Google Assistant
Huawei замінить Google Assistant на своїх пристроях власним голосовим помічником

Мало хто знає, що у Huawei вже є власний голосовий помічник під назвою XiaoYi, який, як зрозуміло з назви, призначений тільки для китайських користувачів. Але і він, за словами Річарда Ю, далекий від досконалості, а тому компанії явно є над чим попрацювати.

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У всякому разі, як показала практика, розробка "розумного" помічника вимагає не тільки глибоких знань його творців в галузі штучного інтелекту, а й розуміння природи мови, на якій буде говорити їх дітище.

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Теги: Техно Інтернет Huawei Китай
Джерело: Техно
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