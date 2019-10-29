Hubble зробив дивовижний знімок спіральної галактики

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Hubble передав на Землю ще одне фото
Hubble передав на Землю ще одне фото / .euronews.com

Телескоп Hubble зробив нове незвичайне фото спіральної галактики. На знімку можна побачити галактику NGC 1706, розміщеної на відстані 230 мільйонів світлових років від Землі в сузір'ї Золотої Риби.

Фото розміщене на сайті обсерваторії.

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Що відомо про галактику? NGC 1706 є частиною галактичної групи. До цієї групи входить приблизно 50 галактик, які розташовуються відносно недалеко одна від одної і гравітаційно пов'язані.

Hubble зробив дивовижний знімок спіральної галактики

Фото спіральної алактики NGC 1706

До прикладу, наш Чумацький Шлях є частиною Локальної групи, яка також включає в себе галактику Андромеди, Велику і Малу Магелланови хмари і галактику Трикутника.

Окрім того, існують ще кластери, які можуть включати сотні тисяч галактик, і навіть суперкластери, які об'єднують безліч кластерів.

Що таке Hubble? Це телескоп NASA, який вивели на орбіту у квітні 1990 року. За час своєї роботи апарат передав на Землю мільйони унікальних знімків, які значно розширили уявлення вчених про будову і походження Всесвіту. Експерти вже називають телескоп одним із найбільш ефективних наукових інструментів в історії. Апарат можуть використовувати до 2030—2040 років.

При цьому йому вже знайшли заміну –James Webb Space Telescope (JWST). Його виведення на орбіту заплановане на травень 2020 року.

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Теги: Техно Новини Техно Космос NASA Hubble
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