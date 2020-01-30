Ідентифікація користувачів сайтів: журналісти отримали дивний лист від кіберполіції

Журналісти інтернет-видання "Полтавщина" отримали незвичайного листа від місцевого відділення кіберполіції України. ЗМІ просили допомогти з ідентифікацією відвідувачів сайту.

У листі представники департаменту кіберполіції розповіли про спеціальний програмний скрипт, який дає змогу ідентифікувати користувачів, що заходять на сайт анонімно.

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Якщо б редакція дала згоду на установку скрипту, то співробітник кіберполіції допоміг би зі встановленням коду. Жодних інших додаткових відомостей не було.

Реакція журналістів

Звісно, на цю ідею видання не пристало. Ба більше, свою реакцію медіа опублікувало на сторінці у Facebook.

"Ми вже звикли, що влада регулярно намагається законодавчо ввести цензуру в інтернеті, але давати поліції доступ до сервера ЗМІ, встановлюючи там "бекдор" – це вже занадто, якими б благими цілями це не виправдовувалося", – написало видання.

При цьому у коментарях до цього посту головна редакторка іншого полтавського видання "Коло" також заявила, що видання отримало аналогічного листа.

На сторінці "Лабораторія цифрової безпеки" у Facebook з'явилася інформація, що такі листи від кіберполіції отримують не тільки полтавські онлайн-ЗМІ.

"Нам також відомо, що подібні листи отримували регіональні редакції, зокрема на Волині та Миколаївщині", – сказано у повідомленні.

У кіберполіції скандал поки не коментують.

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