Найкращі ігри 2019 року: рейтинг Техно 24

Найкращі ігри 2019 року вибрати не так легко, як здається на перший погляд. Адже насипало цього року добряче і практично кожний з проєктів далеко не такий однозначний.

Але ми в Техно 24 спробували зосередитися на приємних емоціях та захоплюючих історіях, тож відібрали саме ті проєкти, які найбільше здивували незабутньою атмосферою та залишили найприємніші враження.

Цікаво: Найгірші ігри 2019 року: версія журналістів

Екшн року – Sekiro: Shadows Die Twice

Соулс-серія стала беззаперечним еталоном хардкорності серед масових ігор, породила мільйони досі живих мемів та розчинилася в поп-культурі. Ігри цієї серії частенько відносять в окремий жанр. Цьогорічна Sekiro: Shadows Die Twice не зрадила своїм попередникам. Більше того, гра підняла планку складності до небаченого рівня.

Sekiro – це важка та виснажлива подорож крізь гниючий світ, населений зневіреними героями – кожен зі своєю трагедією, але тліючими вогниками надії в грудях. І не важливо, що її події розгортаються не у вигаданій всесвіту, а в Японії періоду Сенгоку.

Гра, чудово поєднала соулс-формулу з механіками традиційних слешерів. Вийшло круто, багато, хардкорно. Всупереч деяким побоюванням, вийшов не клон клона, а самостійний та успішний проєкт.

Безкомпромісний слешер, який дійсно покаже, чого ви варті.

Sekiro: Shadows Die Twice PS4 trailer

Пригодницька гра року – Outer Wilds

Outer Wilds – це унікальна космічна пригода, яку не хочеться закінчувати. Це космічна адвенчура, де пригоди дійсно відчуваються, а від першого враження залежить дуже багато.

Гра не ставить перед вами якоїсь певної мети. Тут немає класичних квестів або чіткої прив'язки до сюжету. Ви, чотириокий інопланетянин з власним космічним кораблем і ви вільні відправитися на будь-яку з п’яти інших планет.

Єдина умова – через 22 хвилини Сонце вибухне, а ви знову опинитеся в початковому таборі. Всі отримані знання і відомості нікуди не дінуться, але світ навколо вас перезавантажиться.

Outer Wilds робить все, щоб кожен ігровий день не був схожий на попередній. І багато в чому це заслуга унікальності планет, а точніше – механіки, які на них працюють.

Хоча реліз Outer Wilds пройшов відносно непомітно, вона беззаперечно стала головною інді-грою року і ми вважаємо, що це найкраща пригодницька гра.

Outer Wilds launch trailer

Не пропустіть: Геймер випадково зіграв у неанонсований режим у грі Call of Duty: Modern Warfare

Головоломка року – Untitled Goose Game

У Untitled Goose Game немає якоїсь передісторії або пояснення того, що відбувається. Ви просто гусак, в меню паузи у вас список шкоди, яку потрібно накоїти, і на цьому все. Прямуєте до городу, де нещасний дідусь намагається доглядати за своїми овочами, і після цього вас вже не зупинити. Якщо якийсь предмет десь лежить або стоїть, гусак, немов клептоман, повинен схопити його дзьобом і куди-небудь забрати.

Від гри, що стала мемом відразу після анонсу, ніхто не чекав стелса в дусі Metal Gear Solid або Hitman, але деякі елементи цих стелс-екшенів тут все ж є. Наприклад, доводиться стежити за порядком дій жителів: куди вони ходять, з чим взаємодіють і як реагують на ваші "злочини" – комусь може бути взагалі начхати, а хтось відразу візьме в руки мітлу і побіжить в вашу сторону.

Це смішна й оригінальна розвага, повна чарівності, але занадто коротка – тільки починаєш входити у смак, як все закінчується. Це єдиний мінус. Гра неймовірно весела, однак не легка. Саме тому ми обрали її головоломкою року.

Untitled Goose Game trailer

RPG року – The Outer Worlds

Релізу The Outer Worlds усі чекали з нетерпінням одразу, як тільки побачили трейлер на The Game Awards 2018. Тріумфальним поверненням Obsidian Entertainment The Outer Worlds так ніхто й не назвав. Однак, гра одразу ж після виходу отримала статус Fallout 4, яким він мав бути.

Лише уявіть, в 2019 році виходить гра, яку одразу ж після релізу можна пройти без серйозних багів і концептуальних огріхів. Та хто ж бачив таку нечувану нахабність? Однак в Obsidian Entertainment ще не забули, як справді потрібно робити ігри.

The Outer Worlds – це нелінійна, дуже захоплююча і справді найкраща в цьому році RPG, яку дійсно варто пройти кілька разів. До того ж реально смішна – при всій серйозності сюжету.

The Outer Worlds trailer

До теми: S.T.A.L.K.E.R. 2: розробники розповіли нові деталі про гру

Платформер року – Super Mario Maker 2

Super Mario Maker 2 – конструктор рівнів, який в другій частині отримав кілька додаткових режимів та низку цікавих нововведень. Як результат – вийшла гра, здатна захопити на десятки й сотні годин, як це сталося з її попередницею. І зовсім необов'язково заглядати в місцевий редактор, хоча дуже важко втриматися і не спробувати що-небудь змайструвати.

Одна з головних відмінностей другої частини – наявність повноцінної сюжетної кампанії. Це не набір рівнів, а простенька семигодинна історія про те, як Маріо і різнокольорові Тоад відбудовують зруйнований замок принцеси Піч.

Super Mario Maker 2 – відмінне продовження прекрасної гри, яке запропонувало чимало довгоочікуваних і несподіваних нововведень. Сюжетна кампанія чудово справляється з тим, щоб познайомити гравців з усіма можливостями. Великий редактор включає в себе безліч цікавих інструментів. Ну а бонусом йде веселий мультиплеєр.

Super Mario Maker 2 trailer

Стратегія/тактика року – Slay the Spire

Гра, яка по суті є сумішшю "рогалика" та колекційної карткової гри, ще на стадії раннього доступу користувалася великою популярністю. А вже після виходу в Steam сталося і зовсім якесь божевілля. За короткий час гра отримала оцінку в 92%, а для Steam це справді показник хорошого проєкта.

Сюжету тут вважайте, немає, лише завдання підкорити титульний Шпиль, діставшись до фінального "боса" і здолавши на шляху інших супротивників. Все це розбите на кілька етапів, в кінці кожного з яких нас чекає бій з черговим місцевим Цербером.

Битви проходять у форматі покрокових двомірних дуелей, чимось нагадують типові JRPG-бійки, тільки з картами. Ми і противники стоїмо один напроти одного і в свій хід можемо атакувати, захищатися або використовувати зілля. Просто для атаки або захисту застосовуються відповідні карти, що переміщаються в руку з поточної колоди перед кожним новим ходом.

Гра не намагається забрати все ваше здоров'я, час та гроші – тут немає мікротранзакцій чи бустерів, це не умовно-безкоштовна лотерея. Вам просто дозволяють комфортно грати і отримувати від цього щире задоволення, а не бажання зламати клавіатуру або задушити розробників.

Slay the Spire trailer

Цікаво: Які ігри представлять на премії The Game Awards 2019

Файтинг року – Mortal Kombat 11

Реліз Mortal Kombat в 2011 році став переломним моментом для серії. І справа навіть не в тому, що NetherRealm фактично воскресила файтинг з мертвих. Набагато важливіше, що MK 9, залишаючись все такою ж веселою і жорстокою, зробила впевнений крок у бік кіберспорту.

MK X продовжила рухатися в цьому напрямку, нехай заради цього і довелося піти на сумнівні для фанатів нововведення на зразок системи стилів. І тільки з Mortal Kombat 11 розробники, здається, нарешті створили гру, про яку мріяли довгі роки.

Сюжет Mortal Kombat 11 крутиться навколо часових парадоксів. Після подій MKX баланс сил у Всесвіті зрушився в сторону "світла" і богиня часу Кроніка вирішила весь всесвіт перезапустити з нуля.

Заглиблюватися в тонкощі таймінгів та механік зараз потреби немає. В цю гру потрібно грати. Зрештою, хто в нас не знає що ж таке Mortal Kombat? Важливіше питання: чи це той Mortal Kombat, який ми так любимо? І відповідь – однозначно так!

Mortal Kombat 11 trailer

Гоночна гра року – Crash Team Racing: Nitro-Fueled

Епічне повернення Crash Team Racing не залишилося без уваги. Всі, хто малими стискали в спітнілих долонях геймпади Sony PlayStation та ганялися наввипередки до пізньої ночі, захотіли згадати дитинство. Такий розклад сил, безумовно, прирік гру на успіх.

Знайомі правила, ті ж яскраві траси, такий же завзятий геймплей, що й 20 років тому. Всі шанувальники оригіналу були в захваті від Nitro-Fueled. Однак гра приготувала кілька сюрпризів і для нової аудиторії.

Грамотний рівень складності й спритний ШІ компенсують простенький за сучасними мірками дизайн локацій. На кожному треку є свої "стежки для об'їзду", що скорочують шлях, різноманітні пастки, що додають проблем, і вузькі ділянки, на яких легко впасти. Всі ключові механіки залишилися на місці, а подекуди стали навіть кращими.

Для шанувальників оригіналу відповідь це однозначні гонки 2019 року. Це улюблена гра з дитинства, яка стала красивішою, а в ключових моментах залишилася такою ж чудовою. Новачків же зацікавила унікальна механіка Power Slide і досить висока, але чесна складність, плюс маса онлайнових режимів. Тож Crash Team Racing: Nitro-Fueled однозначно найкращі перегони 2019 року.

Crash Team Racing: Nitro-Fueled trailer

До теми: Українську гру Metro: Exodus номінували на престижну премію – деталі

Найбільш неоднозначна гра року – Death Stranding

За час своєї розробки Death Stranding перетворилася на своєрідну "міську легенду" ігрової індустрії, а Хідео Кодзіма став мало не спасителем для ґеймерів. Ніхто не знав, що це за гра і чим вона планує дивувати, але виглядала вона настільки вражаюче і дорого, що зацікавилися навіть максимально далекі від світу відеоігор люди.

Шуму було чимало, як і очікувань та надій. Персона Хідео Кодзіми сформувала відповідне ставлення до проєкту, який лише перебував у розробці. Кожен трейлер все більше розпалював вогнище цікавості і приносив більше запитань ніж відповідей, аж ось гра вийшла.

На жаль, історія Сема вийшла "грою не для всіх" в тому сенсі, що багатьом просто нецікаво в неї грати – парадигму мислення зломити не так просто, а Хідео замахнувся на створення цілого нового жанру.

Разом з тим відгуки про гру дуже неоднозначні. Не всім припав до смаку медитативний геймплей, тоді як інші розхвалили цю механіку. Death Stranding могла би стати грою року і однозначно хтось дасть віддасть їй цю номінацію, однак багато чого обіцяного Кодзімою так і не сталося. Можливо нам просто потрібно трохи більше часу, щоб зрозуміти генія.

Death Stranding trailer

Гра року – Control

Control для Remedy – це не якась проміжна гра або дешевий, невеликий проєкт. Навпаки – це, можливо, найважливіша гра студії з часів Max Payne. І, однозначно, найбільш комплексна. Може, не найдорожча – зате практично ідеальна з точки зору геймплею.

Тут не буде ні слова про сюжет, механіки чи особливості. Control ще в процесі розробки. Оглядачам спершу не подобалася графіка потім механіки і сюжет, однак, коли гра вийшла і всі кинулися її проходити, то стало зрозуміло, що цей проєкт далеко не прохідна стріляла чи екшн, а гра, в яку просто необхідно зіграти кожному ґеймеру.

Повірте, ця гра не раз здивує вас. І загадковим червоним телефоном, за допомогою якого головна героїня спілкується з потойбічними силами, і тихим готелем, де ніхто не відгукується на дзвінок біля стійки, і фінальним поворотом, в якому виявиться, що Control – приголомшлива гра.

Control trailer

Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно