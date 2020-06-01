Всередині травня, нарешті запрацював онлайн-магазин компанія IKEA, однак вже через кілька тижнів продаж продукції тимчасово припинили через великий наплив замовлень. Тепер у компанії повідомили, що готові повернутися до роботи і навіть назвали терміни відкриття магазину.

Раніше 24 канал повідомляв, що до відкриття магазину в Україні компанія IKEA готувалась останні 14 років. Минулого літа компанія запустила українську версію сайту, а в травні 2020 року – магазин.

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Коли запрацює онлайн-магазин IKEA

У мережі з'явилася інформація, що онлайн-магазин IKEA в Україні відновить роботу приблизно до 8 червня. Наразі компанія веде підготовку до повноцінного відновлення роботи. Інформацію в коментарі 24 каналі в "IKEA Україна" уточнили, зазначивши, що конкретної дати наразі немає, але в найближчі дні магазин роботу таки планує відновити.

Наразі конкретної дати, нажаль, назвати не можемо, але ми готуємося відновити роботу в найближчі кілька днів,

– повідомили в компанії.

Чому роботу магазину припинили

У компанії пояснили, що прийняли рішення про тимчасове обмеження роботи онлайн-магазину через великий наплив замовлень. Тим часом співробітники компанії займуться обробкою й доставкою вже оформлених замовлень.

Що таке IKEA?Це один із найвідоміших та найбільших у світі виробників швидко-збірних меблів. Штаб-квартира компанії базується у Нідерландах. З 2008 року вона є найбільшим у світі продавцем меблів.



Назва компанії — це абревіатура, що складається з ініціалів Інгвара Кампрада (ім'я засновника), Ельмтаріда (ферма, де він виріс), а також Агунарді (його рідне місто в Сьоленде, Швеція, саме у цій країні заснована корпорація).