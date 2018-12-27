Ілон Маск анонсував появу Tesla Supercharger в Україні

Засновник компаній Tesla та SpaceX Ілон Маск заявив про розширення мережі станцій зарядки електрокарів Tesla Supercharger у 2019 році.

Про це Ілон Маск повідомив у своєму Twitter.

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Зокрема дві таких станції у 2019 році повинні з'явитися в Україні.

Більшість людей не знають, що мережа Tesla Supercharger дозволяє легко подорожувати на великі відстані по США, більшої частини Європи, Канаді та Китаї,

– написав він.

Також засновник Tesla додав посилання на карту де відзначено і дві заправки в Україні на трасі Київ – Львів.

Most people don’t know that the Tesla Supercharger network allows easy long distance travel throughout USA, most of Europe, Canada and China https://t.co/ZzN9Tabq8C — Elon Musk (@elonmusk) 26 грудня 2018 р.



Нові Tesla Supercharger з'являться в Україні у 2019 році

Також Маск, відповідаючи на запитання, зауважив, що скоро можна буде доїхати до Києва з Ірландії.

Yes. Supercharger coverage will extend to 100% of Europe next year. From Ireland to Kiev, from Norway to Turkey. https://t.co/7FQZgLCTVJ — Elon Musk (@elonmusk) 26 грудня 2018 р.

На анонс відреагував міністр інфраструктури України Володимир Омелян.

Ну що ж... Tesla їде в Україну. Спочатку Model 3 в 2018, тепер суперчарджери у 2019 році,

– написав міністр.

Tesla comes to Ukraine!

Supercharges first! https://t.co/ErY6JM0zx7 — Volodymyr Omelyan (@V_Omelyan) 26 грудня 2018 р.

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