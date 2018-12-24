Яку проблему суспільства вирішить новий винахід Ілона Маска – підземні дороги в 3D форматі

19 грудня Ілон Маск відкрив перший швидкісний підземний тунель під Лос-Анджелесом. Тунель розташований на глибині 12 метрів під землею. Будівництвом займалася бурова компанія The Boring Company, яку Маск заснував в 2016 році.

Тунель можна використовувати для швидкісного пересування електрокарів. При цьому автомобілі встановлять висувні бічні колеса. "Можна їхати зі швидкістю понад 240 кілометрів на годину. На цій швидкості здається, що телепортуєшься по місту", – написав Маск в Twitter.

Мета проекту – зменшення кількості заторів на дорогах мегаполісів.

"Пробки просто вбивають тебе зсередини .... це жахливо. Потрібно це припинити! Я вже 16 років живу в Лос-Анджелесі і пробки перейшли з сьомого рівня пекла на восьмий ... це жахливо. І нарешті, мені здається, з'явилося рішення цієї чортової проблеми!" – емоційно висловився на своїй презентації Ілон Маск.

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Дійсно, проблема заторів і пересування – дуже актуальна проблема суспільства, особливо для власників автотранспорту великих міст. Кількість автомобілів зростає з кожним роком і одночасно з цим глобалізується проблема швидкого пересування по місту в час-пік. Люди витрачають свій дорогоцінний час у заторі, а це зовсім не позитивне явище. Реалії нашого часу такі, що дороги, особливо українські, зовсім не пристосовані до такої кількості автотранспорту і створення таких підземних доріг – це реальне вирішення проблеми заторів як на світовому рівні, так і на рівні міста Київ.



Людство обмаль часу витрачає в заторах

Ілон Маск під час презентації свого винаходу сказав такі слова: "Якщо ви у тунелі – ви у безпеці". Він дав цим словам аргументоване пояснення: по-перше, коли ми у тунелі, у нас немає обмеженьщодо того наскільки глибоко ми можемо опуститися – тунелі не схильні до зміни погодних умов, навіть якщо шторм, або торнадо, а ви знаходитесь у тунелі – вам зовсім нічого не загрожує.

По-друге, ви не побачите, не почуєте та не відчуєте як він будується : "Коли бурильна установка вийшла з іншого боку, сусід цього будинку дивився телевізор і, більше того, не припинив його дивитися. Настільки це було непомітно", – з посмішкою на обличчі розказав Ілон Маск аудиторії.

На відміну від автострад і інших форм наземного транзиту, тунелі не будуть розділяти спільноти, вони нічого не зруйнують : "Це революційна транспортна система, яка не змінить враження від вашого міста".