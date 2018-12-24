19:38
24 груд 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      ЦУНАМІ В ІНДОНЕЗІЇ ПІДСУМКИ 2018 РОКУ ВІЙНА У СИРІЇ ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: Суворе дитинство Поклонської. Музичний Путін
      Вєсті Кремля
      18:55, 22 грудня
      Вєсті.UA: Убога філософія Ляшка. Хитрий план Луценка
      Вєсті.UA
      18:45, сьогодні
      Корупційні махінації на очах усієї країни: як Труханов ледь не загнав у борги одеситів
      ЦРУ
      09:01, 21 грудня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня
      Згадати Все: Вторинна зайнятість
      Згадати все
      22:50, 21 грудня
      Телеканал новин 24 Блоги 24 Канал
      ЦУНАМІ В ІНДОНЕЗІЇ ПІДСУМКИ 2018 РОКУ ВІЙНА У СИРІЇ ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА
      24 Канал

      Яку проблему суспільства вирішить новий винахід Ілона Маска – підземні дороги в 3D форматі

      353
      Ілон Маск
      Ілон Маск

      Людина з великої літери, яка щиро вірить у прогрес і вважає,що якщо певні правила заважають прогресу, то з такими правилами точно потрібно боротися – це Ілон Маск – засновник Tesla і SpaceX.

      19 грудня Ілон Маск відкрив перший швидкісний підземний тунель під Лос-Анджелесом. Тунель розташований на глибині 12 метрів під землею. Будівництвом займалася бурова компанія The Boring Company, яку Маск заснував в 2016 році.

      Тунель можна використовувати для швидкісного пересування електрокарів. При цьому автомобілі встановлять висувні бічні колеса. "Можна їхати зі швидкістю понад 240 кілометрів на годину. На цій швидкості здається, що телепортуєшься по місту", – написав Маск в Twitter.


      Ілон Маск

      Мета проекту – зменшення кількості заторів на дорогах мегаполісів.

      "Пробки просто вбивають тебе зсередини .... це жахливо. Потрібно це припинити! Я вже 16 років живу в Лос-Анджелесі і пробки перейшли з сьомого рівня пекла на восьмий ... це жахливо. І нарешті, мені здається, з'явилося рішення цієї чортової проблеми!" – емоційно висловився на своїй презентації Ілон Маск.

      Читайте також: Топ-10 найвпливовіших жінок світу 2018 року

      Дійсно, проблема заторів і пересування – дуже актуальна проблема суспільства, особливо для власників автотранспорту великих міст. Кількість автомобілів зростає з кожним роком і одночасно з цим глобалізується проблема швидкого пересування по місту в час-пік. Люди витрачають свій дорогоцінний час у заторі, а це зовсім не позитивне явище. Реалії нашого часу такі, що дороги, особливо українські, зовсім не пристосовані до такої кількості автотранспорту і створення таких підземних доріг – це реальне вирішення проблеми заторів як на світовому рівні, так і на рівні міста Київ.


      Людство обмаль часу витрачає в заторах

      Ілон Маск під час презентації свого винаходу сказав такі слова: "Якщо ви у тунелі – ви у безпеці". Він дав цим словам аргументоване пояснення: по-перше, коли ми у тунелі, у нас немає обмеженьщодо того наскільки глибоко ми можемо опуститися – тунелі не схильні до зміни погодних умов, навіть якщо шторм, або торнадо, а ви знаходитесь у тунелі – вам зовсім нічого не загрожує.

      По-друге, ви не побачите, не почуєте та не відчуєте як він будується : "Коли бурильна установка вийшла з іншого боку, сусід цього будинку дивився телевізор і, більше того, не припинив його дивитися. Настільки це було непомітно", – з посмішкою на обличчі розказав Ілон Маск аудиторії.

      На відміну від автострад і інших форм наземного транзиту, тунелі не будуть розділяти спільноти, вони нічого не зруйнують : "Це революційна транспортна система, яка не змінить враження від вашого міста".


      Перший швидкісний тунель Ілона Маска

      Маск запевнив, що підземні тунелі – справжнє вирішення жахливої проблеми заторів, це буде працювати, це буде набирати обертів. У планах Ілона Маска розвиватися у інших містах по всьому світу і "дати людям можливість проводити більше часу з друзями та родиною", а не стояти у докучливих заторах.

      Читайте також: Джордж Буш-старший – людина-тренд: яким світ запам'ятає померлого президента США

      Автор: Марія Ягодка, 24 Канал
      Теги: Новини політики Публікації Ілон Маск Новини США
      Джерело: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Вибір редакції

      Коментарі
      Публікації
      Один в морі воїн, або Чи виправдані наміри Турчинова відправити кораблі у Керченську протоку
      сьогодні , 19:08 Один в морі воїн, або Чи виправдані наміри Турчинова відправити кораблі у Керченську протоку
      Наталя Ромашова 420
      Яким був 2018 рік – огляд 24 каналу
      20 грудня , 14:57 Яким був 2018 рік – огляд 24 каналу
      Найгучніші ляпи українських політиків за 2018 рік в одному відео
      сьогодні , 19:02 Найгучніші ляпи українських політиків за 2018 рік в одному відео
      Світлана Попова 1181
      Чому українські воїни здаються у полон корупції: історія про вимагання хабара від ветерана АТО
      сьогодні , 19:00 Чому українські воїни здаються у полон корупції: історія про вимагання хабара від ветерана АТО
      Єгор Соболєв 122
      Яку проблему суспільства вирішить новий винахід Ілона Маска – підземні дороги в 3D форматі
      сьогодні , 19:00 Яку проблему суспільства вирішить новий винахід Ілона Маска – підземні дороги в 3D форматі
      Марія Ягодка 352
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук