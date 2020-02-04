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Ілон Маск: Інтерфейс Neuralink зможе замінювати цілі області головного мозку

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Деталі Маск пообіцяв розкрити пізніше / kknews

Мільярдер Ілон Маск анонсував у своєму Twitter"круті" речі, які стануть можливими із застосуванням нейроінтерфейсу, який розробляється в його компанії Neuralink. Перше застосування – в медицині, для відновлення рухливості паралізованих пацієнтів.

Деталі Ілон пообіцяв оголосити пізніше, але зате окреслив приблизну дату чергової презентації: як і в 2019 році, великий захід компанії пройде влітку.

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Врешті-решт це Neuralink замінить цілі, пошкоджені в результаті нападу або нещасного випадку, ділянки мозку. Хотілося б без зайвих захоплень, проте потенціал повністю змінить відновлення мозку і моторних функцій. І іншого шляху зробити це немає, я вважаю,
– заявив Маск


Більше деталей про успіхи Nueralink стане відомо згодом

Плани Neuralink

Як нагадує Inverse, перших пацієнтів-випробувачів в Neuralink ми зможемо побачити досить скоро, особливо за мірками медичних проєктів. У липні 2019 року в компанії пообіцяли почати випробування на людях в кінці 2020 року. Тоді пріоритетним напрямком досліджень назвали допомогу пацієнтам з квадриплегією – паралічем чотирьох кінцівок внаслідок пошкодження верхнього відділу спинного мозку.

У серії твітів Маск оголосив, що компанії під силу дотриматися цих термінів.
Він також натякнув на великий потенціал робота-нейрохірурга. Автоматичне вживлення електродів – одне з трьох ноу-хау технології компанії. Всього за годину робот робить мікроотвори в черепі, вживляє електрод і заклеює все назад.

Що таке Neuralink?Це нейротехнологічна компанія, заснована Ілоном Маском у Сан-Франциско в 2016 році. Вона займається розробкою імпланту інтерфейсу мозок-машина.

До липня 2019 року ніхто не знав чим саме займається фірма і якими є результати її роботи. Тоді штат компанії складав 90 осіб, а початкове фінансування – 158 мільйонів доларів, з яких 100 мільйонів виділив особисто Маск.

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Автор: Михайло Года
Теги: Здоров'я Техно Ґаджети Новини Техно Ілон Маск Мозок Медицина
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