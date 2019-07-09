Ілон Маск назвав дату презентації зорельота SpaceX Starship

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Ілон Маск назвав дату презентації зорельота Starship
Ілон Маск назвав дату презентації зорельота Starship / Universe Today

Незабаром після успішного запуску першої партії інтернет-супутників Starlink засновник компанії SpaceX Ілон Маска нагадав про місію на Марс. Інженер та підприємець розповів про майбутні випробування двигуна космічного корабля Starship та назвав дату презентації зорельота.

Дата презентації космічного корабля Starship. Відповідаючи на запитання одного з користувачів Twitter, Ілон Маск заявив, що презентація відбудеться в кінці липня після випробувань ще одного проекту під назвою Starhopper – полегшеної тестової версії Starship.

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Зауважимо, Starhopper має такий же діаметр, але відрізняється від "старшого брата" меншою довжиною. Передбачається, що двигун Raptor допомагатиме кораблю злітати і приземлятися, здійснюючи невеликі "стрибки", висота яких з часом зросте до декількох кілометрів.

Запуск Starship та його використання. Перший пілотований політ Starship запланований на 2024 рік. Раніше Ілон Маск допустив використання зорельота не тільки для подорожей на Марс, але і в якості "ракетного таксі" для швидкого переміщення між континентами.

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Теги: Техно Новини Техно Космос Ілон Маск SpaceX Марс
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