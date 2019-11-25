Ілон Маск пояснив, чому скло Tesla Cybertruck тріснуло під час презентації

1960 Читать новость на русском
Ілон Маск на презентації Tesla Cybertruck / twitter

Презентація пікапа Tesla Cybertruck, яка відбулася 22 листопада, була наповнена не зовсім приємними сюрпризами. Звісно найбільше усім запам'ятався момент тестування броньованого скла, яке підло тріснуло не витримавши удару металевої кулі.

Тоді, на сцені, Маск віджартувався, що кулю кинули занадто сильно, але пообіцяв виправити непорозуміння до запуску пікапа у виробництво. Пізніше глава Tesla у своєму твітері все ж пояснив, чому тріснуло скло.

До теми: Tesla може випустити зменшену версію нового пікапа Cybertruck

Річ в тім, що перед кидком кулі, директор з дизайну Франц фон Хольцхаузен вдарив кувалдою по дверях, щоб довести їх міцність. Маск запевняє, що через це тріснула основа скла, тому врешті й воно саме не встояло перед ударом кулі.

До того ж варто врахувати, що перед презентацією Хольцхаузен випробовував скло на міцність тим же способом, і тоді воно витримало. Водночас залишається незрозумілим, чому тріснуло друге вікно, адже по задніх дверях кувалдою не били.

До слова, у мережі вже встигли добряче посміятися над незвичним дизайном Cybertruck від Ілона Маска. Ми зібрали для вас найкумедніші меми тут.

Замовлення Cybertruck

Цікаво, що з моменту презентації вже оформлено понад 200 тисяч попередніх замовлень на електро пікап від Tesla.

Наразі пікап від Tesla можна передзамовити у трьох модифікаціях:

  • Базова модель обладнана одним двигуном і заднім приводом, запас ходу – до 400 кілометрів на одному заряді. Авто зможе розігнатися до 100 км/год за 6,5 секунди. Виробляти модель розпочнуть у 2021 році і вона надійде в продаж із цінником 39 900 доларів.
  • Пікап з двома двигунами, повним приводом, запасом ходу до 480 кілометрів зможе розганятися до 100 км/год менш ніж за 4,5 секунди. Ця модифікація також зійде з конвеєра у 2021 році та обійдеться покупцям в 49 900 доларів.
  • Повнопривідна версія з трьома двигунами, запасом близько 800 кілометрів набиратиме "сотню" на спідометрі всього за 2,9 секунди. Цю версію електрокара можна буде придбати у 2022 році за ціною 69 900 доларів.
Конфіскація незаконного майна чиновників: Зеленський підписав закон
сьогодні
12989
Автор: Михайло Года
Теги: Техно Ґаджети Tesla Ілон Маск Новини Техно
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Чорна п'ятниця 2019: які смартфони купити під час розпродажу
сьогодні 09:07 Чорна п'ятниця 2019: які смартфони купити під час розпродажу
Анастасія Можаровська 5948
Чорна п'ятниця в Україні: магазини техніки, де можна купити товар зі знижкою
сьогодні 08:20 Чорна п'ятниця в Україні: магазини техніки, де можна купити товар зі знижкою
Ірина Полицька 2138
Цікаві факти про МКС: як створювали дослідницький бастіон людства у космосі
24 листопада 21:27 Цікаві факти про МКС: як створювали дослідницький бастіон людства у космосі
Михайло Года 663
Огляд Xiaomi Mi Note 10 — неймовірна камера та потужний акумулятор
24 листопада 13:02 Огляд Xiaomi Mi Note 10 — неймовірна камера та потужний акумулятор
Назар Токар 4145
9 правил ділового листування від Viber, які стануть у нагоді кожному
23 листопада 22:07 9 правил ділового листування від Viber, які стануть у нагоді кожному
1943
Новини
Більше новин
Залиште відгук