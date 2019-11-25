Ілон Маск пояснив, чому скло Tesla Cybertruck тріснуло під час презентації

Презентація пікапа Tesla Cybertruck, яка відбулася 22 листопада, була наповнена не зовсім приємними сюрпризами. Звісно найбільше усім запам'ятався момент тестування броньованого скла, яке підло тріснуло не витримавши удару металевої кулі.

Тоді, на сцені, Маск віджартувався, що кулю кинули занадто сильно, але пообіцяв виправити непорозуміння до запуску пікапа у виробництво. Пізніше глава Tesla у своєму твітері все ж пояснив, чому тріснуло скло.

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Річ в тім, що перед кидком кулі, директор з дизайну Франц фон Хольцхаузен вдарив кувалдою по дверях, щоб довести їх міцність. Маск запевняє, що через це тріснула основа скла, тому врешті й воно саме не встояло перед ударом кулі.

Yup. Sledgehammer impact on door cracked base of glass, which is why steel ball didn’t bounce off. Should have done steel ball on window, *then* sledgehammer the door. Next time … — Elon Musk (@elonmusk) November 25, 2019

До того ж варто врахувати, що перед презентацією Хольцхаузен випробовував скло на міцність тим же способом, і тоді воно витримало. Водночас залишається незрозумілим, чому тріснуло друге вікно, адже по задніх дверях кувалдою не били.

Franz throws steel ball at Cybertruck window right before launch. Guess we have some improvements to make before production haha. pic.twitter.com/eB0o4tlPoz — Elon Musk (@elonmusk) November 23, 2019

До слова, у мережі вже встигли добряче посміятися над незвичним дизайном Cybertruck від Ілона Маска. Ми зібрали для вас найкумедніші меми тут.

Замовлення Cybertruck

Цікаво, що з моменту презентації вже оформлено понад 200 тисяч попередніх замовлень на електро пікап від Tesla.

Наразі пікап від Tesla можна передзамовити у трьох модифікаціях: