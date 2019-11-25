Ілон Маск пояснив, чому скло Tesla Cybertruck тріснуло під час презентації
Презентація пікапа Tesla Cybertruck, яка відбулася 22 листопада, була наповнена не зовсім приємними сюрпризами. Звісно найбільше усім запам'ятався момент тестування броньованого скла, яке підло тріснуло не витримавши удару металевої кулі.
Тоді, на сцені, Маск віджартувався, що кулю кинули занадто сильно, але пообіцяв виправити непорозуміння до запуску пікапа у виробництво. Пізніше глава Tesla у своєму твітері все ж пояснив, чому тріснуло скло.
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Річ в тім, що перед кидком кулі, директор з дизайну Франц фон Хольцхаузен вдарив кувалдою по дверях, щоб довести їх міцність. Маск запевняє, що через це тріснула основа скла, тому врешті й воно саме не встояло перед ударом кулі.
До того ж варто врахувати, що перед презентацією Хольцхаузен випробовував скло на міцність тим же способом, і тоді воно витримало. Водночас залишається незрозумілим, чому тріснуло друге вікно, адже по задніх дверях кувалдою не били.
До слова, у мережі вже встигли добряче посміятися над незвичним дизайном Cybertruck від Ілона Маска. Ми зібрали для вас найкумедніші меми тут.
Замовлення Cybertruck
Цікаво, що з моменту презентації вже оформлено понад 200 тисяч попередніх замовлень на електро пікап від Tesla.
Наразі пікап від Tesla можна передзамовити у трьох модифікаціях:
- Базова модель обладнана одним двигуном і заднім приводом, запас ходу – до 400 кілометрів на одному заряді. Авто зможе розігнатися до 100 км/год за 6,5 секунди. Виробляти модель розпочнуть у 2021 році і вона надійде в продаж із цінником 39 900 доларів.
- Пікап з двома двигунами, повним приводом, запасом ходу до 480 кілометрів зможе розганятися до 100 км/год менш ніж за 4,5 секунди. Ця модифікація також зійде з конвеєра у 2021 році та обійдеться покупцям в 49 900 доларів.
- Повнопривідна версія з трьома двигунами, запасом близько 800 кілометрів набиратиме "сотню" на спідометрі всього за 2,9 секунди. Цю версію електрокара можна буде придбати у 2022 році за ціною 69 900 доларів.