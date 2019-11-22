Ілон Маск представив футуристичний пікап Tesla Cybertruck: характеристики та ціна

Компанія Tesla офіційно представила свій перший пікап із електродвигуном, який отримав назву Cybertruck. Новинка виконана в стилістиці культового фільму "Той, що біжить по лезу" та отримала чимало критики через такий дизайн.

Під час презентації глава Tesla Ілон Маск продемонструвала надійність сталевого корпусу новинки і оголосив технічні характеристики, а також дату початку продажів і ціну всіх її модифікацій, повідомляє The Verge.

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Основні фішки Tesla Cybertruck

Крім футуристичного дизайну, однією з ключових фішок електрокара стала конструкція високої міцності – в ході презентації глава команди дизайнерів Tesla Франц фон Хольцхаузен продемонстрував надійність автомобіля, кілька разів ударивши по його дверцятах кувалдою.

"Броньованим" глава компанії назвав і скло пікапа, але під час показового кидка сталевої кулі перевірку на міцність вони не пройшли. Ілон Маск, який був присутній на презентації, зазначив, що компанія "полагодить це пізніше".



Брьоньоване скло не пройшло перевірку на міцність під час презентації

На підтвердження своїх ранніх заяв про можливості автомобіля глава компанії продемонстрував, як Cybertruck виграв змагання з перетягування каната у Ford F150 і обійшов базову версію Porsche 911 в заїзді на короткій дистанції.

Технічні характеристики Tesla Cybertruck

Технічні характеристики "кіберпанківського" пікапа будуть різними для кожної з трьох анонсованих моделей.

Базова модель з тяговим зусиллям 3400 кілограм буде оснащуватися одним двигуном і заднім приводом, отримає запас ходу до 400 кілометрів на одному заряді, і можливість розганятися до 100 км/год за 6,5 секунди.

Пікап з двома двигунами, повним приводом, запасом ходу до 480 кілометрів і тяговим зусиллям близько 4500 кілограм зможе розганятися до 100 км/год менш ніж за 4,5 секунди.

Повнопривідна версія з трьома двигунами, "далекобійністю" близько 800 кілометрів і тяговим зусиллям 6350 кілограм набиратиме "сотню" на спідометрі всього за 2,9 секунди.

Презентація електричного пікапа Tesla Cybertruck – дивіться відео

Дизайн Tesla Cybertruck

Салон електрокара, виконаний в мінімалістичному дизайні і оснащений сенсорною панеллю приладів, здатний вмістити шість людей, включаючи водія.

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Корпус Cybertruck виконаний з твердої сталі холодного прокату марки 30X. Обсяг багажника становить близько 2800 літрів (до 1580 кілограмів вантажу). Зауважимо, доволі незвичний дизайн новинки викликав неабияку реацію публіки. Користувачі Twitter навіть назвали його потворним. Сам Ілон Маск раніше в інтерв'ю Recode говорив, що його кіберпанк-пікап створювався під впливом фільму "Той, що біжить по лезу", і що йому неважливо, чи захочуть люди його купити.

Дата виходу та ціна Tesla Cybertruck

Про наміри випустити новинку Ілон Маск періодично повідомляв в Twitter з 2012 року. За його словами, пікап – його улюблений проєкт з усіх, над якими працює Tesla. Незабаром після презентації компанія приступить до фінальної стадії виробництва всіх модифікацій електромобіля.

Виробництво Tesla Cybertuck почнеться в 2021 році – першими на ринку з'являться базова і двомоторна модифікації пікапа за ціною 39 900 доларів і 49 900 доларів відповідно. Найбільш "заряджена" версія електрокара зійде з конвеєра у 2022 році і обійдеться покупцям в 69 900 доларів.

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