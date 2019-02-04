Ілон Маск продемонстрував новий ракетний двигун Raptor: видовищне відео

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Маск випробував новий двигун Raptor
Маск випробував новий двигун Raptor

Засновник компаній Tesla та SpaceX Ілон Маск опублікував фотографії та відеозаписи демонстрації випробування ракетного двигуна Raptor, який буде встановлено на надважку ракету-носій Starship.

На своїй сторінці у Twitter Маск поділився світлинами та видовищними відеозаписами прямо з випробувального майданчика, де проводиться серія тестів роботи нового двигуна Raptor, які проходять у Техасі.

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Двигун ракети Starship Raptor наразі проходить тестові випробування на потужність і тривалість роботи.

Нова ракета Starship замінить існуючі ракети SpaceX – Falcon 9, Falcon Heavy, вантажний космічний корабель Dragon і пілотований Dragon 2.

Перший запуск двигуна Starship Raptor! Дуже пишаюся відмінною роботою команди SpaceX,
– написав Маск.

У 2017 році компанія SpaceX прийняла рішення про перехід до стратегії "ощадливого стартапу" і об'єднання в один проект технологій запуску на навколоземну орбіту, міжпланетних польотів, а також міжконтинентальних перельотів у межах Землі.

Маск зазначив, що тяга двигунів становитиме не менше 200 метричних тонн, впоследствии ее увеличат до 250.

Ще 1 лютого очільник SpaceX у своєму Twitter показав фото нового двигуна Raptor, який привезли на полігон у Техасі для проведення випробувань.

Що відомо про ракету Starship?Це нова назва космічного ступеня ракети-носія нового покоління, раніше відомої як BFR. Нова система SpaceX розрахована для польотів на Марс і Місяць, а також для швидких перельотів на Землі. Ракета Starship матиме три двигуни типу Raptor.

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Теги: Техно Космос Ілон Маск SpaceX
Джерело: 24 Канал
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