Ілон Маск продемонстрував новий ракетний двигун Raptor: видовищне відео

Засновник компаній Tesla та SpaceX Ілон Маск опублікував фотографії та відеозаписи демонстрації випробування ракетного двигуна Raptor, який буде встановлено на надважку ракету-носій Starship.

На своїй сторінці у Twitter Маск поділився світлинами та видовищними відеозаписами прямо з випробувального майданчика, де проводиться серія тестів роботи нового двигуна Raptor, які проходять у Техасі.

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Двигун ракети Starship Raptor наразі проходить тестові випробування на потужність і тривалість роботи.

Нова ракета Starship замінить існуючі ракети SpaceX – Falcon 9, Falcon Heavy, вантажний космічний корабель Dragon і пілотований Dragon 2.

Перший запуск двигуна Starship Raptor! Дуже пишаюся відмінною роботою команди SpaceX,

– написав Маск.

У 2017 році компанія SpaceX прийняла рішення про перехід до стратегії "ощадливого стартапу" і об'єднання в один проект технологій запуску на навколоземну орбіту, міжпланетних польотів, а також міжконтинентальних перельотів у межах Землі.

Маск зазначив, що тяга двигунів становитиме не менше 200 метричних тонн, впоследствии ее увеличат до 250.

Ще 1 лютого очільник SpaceX у своєму Twitter показав фото нового двигуна Raptor, який привезли на полігон у Техасі для проведення випробувань.

Preparing to fire the Starship Raptor engine at @SpaceX Texas pic.twitter.com/8JCOi1BG6z — Elon Musk (@elonmusk) 1 лютого 2019 р.

Що відомо про ракету Starship?Це нова назва космічного ступеня ракети-носія нового покоління, раніше відомої як BFR. Нова система SpaceX розрахована для польотів на Марс і Місяць, а також для швидких перельотів на Землі. Ракета Starship матиме три двигуни типу Raptor.

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