Ілон Маск: Starship здійснить перший політ через 2-3 місяці

Компанія SpaceX має намір провести перший повноцінний тестовий політ корабля Starship вже через 2-3 місяці. Попри нещодавні проблеми під час навантажувальних випробувань інженери SpaceX планують запустити Starship якнайшвидше.

Як доказ того, що робота над ракетою триває в цілодобовому режимі, Маск показав коротке відео. На ньому видно, як співробітники SpaceX збирають у відкритому ангарі купольний обтічник, все це відбувається на світанку.

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У відповідь на запитання одного з читачів, Маск повідомив, що сподівається провести тестовий політ Starship через 2-3 місяці.

Was up all night with SpaceX team working on Starship tank dome production (most difficult part of primary structure). Dawn arrives … pic.twitter.com/SzyDSYUYOu — Elon Musk (@elonmusk) December 27, 2019

29 вересня, коли глава SpaceX провів велику презентацію проєкту Starship, він заявив, що корабель здійснить перший орбітальний політ протягом пів року. Відтоді він утримувався від будь-яких деталей про терміни проведення повноцінних випробувань.

Проблеми Starship

Місяць тому перший прототип корабля сильно постраждав внаслідок вибуху, що стався під час перевірки готовності до максимального заповнення паливних баків для метану і кисню кріогенною рідиною. Маск, до речі, тоді сильно здивувався, оскільки ніхто не очікував, що випробування систем тиску може призвести до таких наслідків.

Термін готовності до старту через 2 або навіть 3 місяці наразі виглядає вкрай оптимістично, хоч і вписується в початковий план Маска, озвучений у вересні. До першого орбітального польоту потрібно провести ще низку тестів, а вони сильно змістилися через аварію в кінці листопада.

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