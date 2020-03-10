Ілон Маск: я не доживу до колонізації Марса

Відомий підприємець вперше реалістично оцінив свої шанси дожити до початку колонізації Марса. "Наразі не доживаю", – зазнеачив Маск. Змінити ситуацію, за його словами, може збільшення швидкості технологічного прогресу. А ще мільярдер виразно бачить колонію як абсолютно автономну систему, яка повинна бути готовою жити і розвиватися без контактів з Землею.

Місто на Марсі "повинне буде вижити, навіть якщо кораблі постачання перестануть прибувати з Землі з якої б то не було причини", заявив Ілон Маск в інтерв'ю Ars Technica.

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Колонізація Марсу

Аби колонія стала самодостатньою, не можна упускати жодних дрібниць. Необхідно мати всі інгредієнти. Маск порівняв цей проєкт з плануванням довгого плавання.

І ось у нас є все, крім вітаміну С. Що ж, прекрасно. Тепер ми захворіли на цингу і помремо – болючою смертю, до речі. Буде паскудно. Ви будете повільно і болісно вмирати від нестачі вітаміну С. Так що нам потрібно перевірити, щоб на Марсі нам вистачило вітаміну С,

– сказав він.

За приблизними оцінками Маска, для створення самодостатньої колонії буде потрібно щонайменше мільйон тонн вантажів.

На нещодавній конференції Satellite 2020 у Вашингтоні Маск висловлював менше оптимізму щодо марсіанської програми в цілому. Він наголосив, що швидкість прогресу в цьому питанні є критично важливою, в іншому випадку Ілон не застане цього моменту.

Такий прогноз прозвучав у відповідь на прохання поділитися своїм баченням з новим поколінням дослідників космосу. Головна технологічна перешкода, що стоїть на шляху місії на Марс – будівництво багаторазової ракети, досить потужної, щоб забезпечити колоністів всім необхідним.

Міжпланетний корабель Starship

У січні Маск писав, що мета його багаторазової транспортної системи Starship – запуск кожної ракети тричі на день. Вантажність кожного Starship – 100 тонн. Таким чином одна ракета зможе переміщати 300 тон вантажів на добу. При цьому мова йде про трансконтинентальні балістичні перельоти Starship, в тому числі пасажирські.

Що потрібно для початку колонізації

Раніше Маск говорив, що на будівництво міста на Марсі буде потрібно мінімум 20 років. І це за умови, що у SpaceX будуть 1000 вантажних кораблів Starship. Разом вони зможуть перевезти на Марс 100 тисяч тонн вантажів. Щоб доставити мінімальний мільйон тонн знадобиться 10 рейсів всієї флотилії.

Якщо врахувати, що середній час польоту на Марс – 8 місяців плюс стільки ж назад, то лише на переміщення необхідного мільйона тонн вантажів для колонії піде приблизно 15 років. І це при наявності відразу всієї флотилії.

В реальності ж на будівництво 1000 кораблів Starship піде теж не менше 20, а то й 30 років. Тобто сумарно вся операція з переміщення мільйона тонн вантажів на Марс охопить від 35 до 50 років (в залежності від темпу будівництва парку кораблів).

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