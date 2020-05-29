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Інтернет від Укртелеком працює зі збоями по всій Україні

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Ілюстративне фото
Ілюстративне фото / slovoidilo

Укртелеком повідомив про технічний збій обладнання у мережі 29 травня 2020 року. Абоненти по всійУкраїні зіткнулися з проблемами в роботі інтернету від українського провайдера.

У пресслужбі Укртелекому повідомили, що фахівці вже займаються вирішенням проблем зі зв'язком.

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Чому не працює інтернет

Наразі точних причин виниунення проблеми невідомо. Вона пов'язана зі збоями у роботі обладнання компанії.

На жаль, проблема носить індивідуальний характер для кожної області, що ускладнює її оперативне вирішення,
– додали в компанії.

Крім того директор з корпоративних комунікацій Укртелекому Михайло Шуранов зазначив, що проблема тільки з інтернетом, фіксована телефонія і мобільний зв'язок працюють нормально.

"Розумію, що це дуже незручно для клієнтів і прошу нас зрозуміти і пробачити", – додав він.

Повноцінний інтернет з мобільного телефона

До речі, якщо вам негайно потрібен інтернет, ви можете "роздати" його зі свого смартфона на ноутбук чи комп'ютер за допомогою Wi-Fi, Bluetooth чи USB. Детально, як це зробити 24 канал написав тут.

Автор: Михайло Года
Теги: Укртелеком Новини Техно Техно Інтернет
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