Коли представлять iPhone 9: ймовірна дата наступної презентації Apple
Задовго до ймовірної дати анонсу iPhone 9 дизайн та характеристики смартфона неодноразово з’являлись в мережі. Новий витік став більш детальним: інсайдери опублікували точну дату презентації новинки, а також перерахували пристрої, які представлять разом із "бюджетником".
Дата презентації
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За даними німецького ресурсу iPhone-ticker.de з посиланням на власні джерела, близькі до Apple, наступний фірмовий захід компанії відбудеться вже 31 березня 2020 року.
Повідомляється, що саме в цей день корпорація представить iPhone 9 (раніше відомий як iPhone SE 2), який надійде в продаж вже 3 квітня.
Які ще пристрої преставлять
Очікується, що одночасно зі смартфоном також анонсують:
- новий планшет iPad Pro
- оновлений 13-дюймовий лептоп MacBook Pro
- iOS 13.4 – оновлену версію мобільної операційної системи для "яблучних" пристроїв.
Характеристики смартфона
Мережеві джерела стверджують, що iPhone 9 отримає 4,7-дюймовий дисплей, процесор Apple A13, 3 ГБ оперативної пам'яті і накопичувач об'ємом не менше 64 ГБ.
Відмінними рисами ґаджета, згідно з попередніми витоками, стануть сканер відбитків пальців на фронтальній панелі і спрощений модуль основної камери.
Ціна
Передбачувана вартість новинки складе від 399 доларів (близько 9 800 гривень).
Достовірність дати анонсу
Компанія Apple інформацію про дату презентації новинок поки не прокоментувала.
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