Коли представлять iPhone 9: ймовірна дата наступної презентації Apple

Задовго до ймовірної дати анонсу iPhone 9 дизайн та характеристики смартфона неодноразово з’являлись в мережі. Новий витік став більш детальним: інсайдери опублікували точну дату презентації новинки, а також перерахували пристрої, які представлять разом із "бюджетником".

Дата презентації

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За даними німецького ресурсу iPhone-ticker.de з посиланням на власні джерела, близькі до Apple, наступний фірмовий захід компанії відбудеться вже 31 березня 2020 року.

Повідомляється, що саме в цей день корпорація представить iPhone 9 (раніше відомий як iPhone SE 2), який надійде в продаж вже 3 квітня.

Які ще пристрої преставлять

Очікується, що одночасно зі смартфоном також анонсують:

новий планшет iPad Pro

оновлений 13-дюймовий лептоп MacBook Pro

iOS 13.4 – оновлену ​​версію мобільної операційної системи для "яблучних" пристроїв.

Характеристики смартфона

Мережеві джерела стверджують, що iPhone 9 отримає 4,7-дюймовий дисплей, процесор Apple A13, 3 ГБ оперативної пам'яті і накопичувач об'ємом не менше 64 ГБ.

Відмінними рисами ґаджета, згідно з попередніми витоками, стануть сканер відбитків пальців на фронтальній панелі і спрощений модуль основної камери.

Ціна

Передбачувана вартість новинки складе від 399 доларів (близько 9 800 гривень).

Достовірність дати анонсу

Компанія Apple інформацію про дату презентації новинок поки не прокоментувала.

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