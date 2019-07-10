Jaguar I-Pace: у Львові представили перший преміальний електрокар компанії

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Jaguar I-Pace на Leopolis Jazz Fest
Jaguar I-Pace на Leopolis Jazz Fest / Jaguar

Компанія Jaguar представила свій перший преміальний електрокар, який отримав назву I-Pace. Зауважимо, презентація відбулася в рамках міжнародного фестивалю Leopolis Jazz Fest 2019, який щорічно проходить у Львові.

Цього року на міжнародному музичному фестивалі Leopolis Jazz Fest автомобільний виробник Jaguar представив перший преміальний повністю електричний кросовер I-Pace.

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Основні характеристики Jaguar I-Pace. Автомобіль оснащений новітньою акумуляторною батареєю ємністю 90 кВт/год, яка складається з 432 осередків. Акумулятор електромобіля забезпечує запас ходу в 480 кілометрів відповідно до циклу WLTP.

Власники електрокара можуть поповнювати 80% обсягу заряду всього за 40 хвилин, використовуючи швидку зарядку постійного струму на 100 кВт.

Jaguar I-Pace
Jaguar I-Pace

В якості регулярної альтернативи можна використати домашній зарядний пристрій з настінним боксом потужністю 7 кВт, що дасть змогу заряджати акумулятор до 80% за 10 годин.

Jaguar I-Pace поєднує в собі повнопривідні характеристики, потужний крутний момент в 696 Нм і нульові викиди шкідливих речовин. Миттєва передача всього крутного моменту притаманна електромобілям, забезпечує Jaguar I-Pace чудовими динамічними характеристиками, які дають змогу розганяти кросовер до сотні за 4,8 секунди.

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Електричний кросовер I-Pace був спочатку задуманий, як високопродуктивний електромобіль, що забезпечує динамічне водіння, повсякденну практичність, вишуканість і безпеку.

Jaguar I-Pace
Jaguar I-Pace

Інженери помістили акумуляторну батарею якнайнижче між осями, забезпечивши тим самим розподіл ваги 50/50 і низький центр тяжіння, який надав електрокару стійкості і зробив його максимально слухняним для команд керма.

Огляд електрокара Jaguar I-Pace – дивіться відео

Нагороди. Зауважимо, електрокар I-Pace отримав 66 міжнародних нагород, включаючи нагороди "Автомобіль 2019 року у світі" (World Car of the Year), "Кращий автомобільний дизайн 2019 року" (World Car Design of the Year), "Найбільш екологічно чистий автомобіль 2019 року" (World Green Car), "Європейський автомобіль року" (European Car of Year), а також став Автомобілем року у Німеччині, Норвегії та Великобританії.

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Теги: Новини Техно Техно Штучний інтелект Електромобілі Авто Новини Львова Jaguar Leopolis Jazz Fest
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