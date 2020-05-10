Канадський стартап представив потужний позашляховий електроскутер

Стартап Alpine Riding представив, як вони заявляють, найбільш просунутий електроскутер який коли-небудь існував. A-Ride відрізняється незвичайним дизайном та універсальністю, що дозволяє використовувати його в різних умовах – від спокійних міських прогулянок, до екстремальних заїздів бездоріжжям в негоду.

Електроскутер зібрав фінансування в розмірі 109 820 доларів на краудфантинговій платформі Indiegogo.

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Особливості позашляхового електроскутера

A-Ride позбавлений будь-якого сидіння і передбачає лише стояче положення під час руху. Користувач стоїть на спеціальній платформі, а завдяки унікальній конструкції та низькому центру ваги досягається висока стійкість, що дозволяє робити навіть різкі повороти без втрати рівноваги.



Електроскутер A-Ride

В скутері використовується електромотор потужністю 1000 Ватт. За словами творців, він настільки потужний, що їм довелося обмежити максимальну швидкість на рівні 32 км/год, щоб відповідати американським стандартам безпеки. Однак в інших регіонах, де немає таких суворих обмежень, можна розблокувати до 56 км/год. Заявлена ​​можливість без проблем заїжджати на гірки з кутом нахилу в 30 градусів.

Автономність

На одному заряді A-Ride здатний проїхати до 80 кілометрів, а на повну зарядку потрібно 5 годин. Скутер оснащений 3,5-дюймовим дисплеєм, на якому відображається швидкість, подолана відстань, заряд акумулятора, час та інша інформація. Вбудований USB-порт дозволяє під час руху заряджати смартфон.

Відео демонструє A-Ride в дії:

Ціна

Замовити електроскутер A-Ride можна на Indiegogo за приблизно 2595 американських доларів. Поставки очікуються у вересні цього року.

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