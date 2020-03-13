Карантин з користю: запустили сайт для амбасадорів цифрової освіти

Поки усі навчальні заклади в Україні перебувають на карантині через спалах коронавірусу, у Мінцифри пропонують продовжувати вчитись. Для цього запустили сайт для амбасадорів цифрової освіти.

У Міністерстві цифрової освіти закликають, амбасадорів допомогти родичам та знайомим підвищити їхні цифрові навички.

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“В Україні введено карантин на три тижні через коронавірус. Не рекомендують групові зібрання, зачинені навчальні заклади. Цей час можна провести з користю – подивитися вдома освітні серіали на онлайн-платформі Дія.Цифрова освіта, каже міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Хто може стати амбасадором?

Люди, які добре орієнтуються у новітніх технологіях. Також амбасадорами цифрової освіти можуть стати громадські організації, приватні компанії, бібліотеки, ЦНАПи, школи, університети тощо.

У чому проблема

За даними Міністерства, в Україні доволі низький рівень цифрової освіти. Так, 15,1% українців зовсім не мають цифрових навичок. Ще 37,9% співгромадян мають низький рівень. При цьому трохи більше половини, а саме 53% українців, мають показник володіння цифровими навичками нижче середнього.

Що таке Дія. Цифрова освіта? Це онлайн-проєкт, який має підвищити цифрову грамотність українців. Навчання відбувається через перегляд серіалів. Наразі доступні: базовий із цифрової грамотності (має три рівні знань), серіал для вчителів та серіал батьків "Онлайн-безпека дітей". В ідеалі, уряд планує збільшити цифрову грамотність до 100%.

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