Кіану Рівз з'явився у грі Metal Gear Solid V

Поява Кіану Рівза в Cyberpunk 2077 стала новим етапом популярності і без того відомого актора. Геймери почали активно створювати петиції про появу Рівза в різних іграх і їх прохання не залишились непоміченими.

Як повідомляє Nexusmods, ентузіасти сприяли появі актора в хіті від Хідео Кодзіми Metal Gear Solid V.

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Особливості нового персонажа. Відповідна модифікація з'явилася на Nexusmods тільки 8 липня. Користувач з ніком JinMar замінив модель Снейка – головного героя гри – на Кіану Рівза.



Кіану Рівз у грі Metal Gear Solid V

На вибір геймерів актор може постати в образах Джона Уїка або Джонні Сільверхенда.

Де завантажити мод? Завантажити модифікацію можна за цим посиланням, але вона вимагає встановленої копії Metal Gear Solid V.

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