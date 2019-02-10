Кілька моделей iPhone подешевшали в Україні: нові ціни

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iPhone подешевшали в Україні
iPhone подешевшали в Україні / Фото з відкритих джерел

В Україні подешевшали дві популярні моделі смартфонів Apple iPhone 7 Plus та iPhone X. Як пояснили рітейлери, вони пішли на такий крок, щоб адаптувати під ринкові умови.

Як пише видання AIN.UA, моделі подешевшали на 3,5 - 5 тисяч гривень.

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Як подешевшали iPhone

  1. iPhone 7 Plus на 32 ГБ - 16 999 гривень (стара ціна 20 499 гривень)
  2. iPhone X на 64 ГБ - 28 999 гривень (стара ціна 33 999 гривень)

Окрім того, деякі рітейлери пропонують програму обміну (trade-in). Тобто користувач може принести стару модель і новий смартфон придбати вже зі знижкою. Акція поширюється навіть на минулорічні флагмани iPhone Xs, Xs Max і Xr.

Економія із trade-in:

  1. iPhone Xs на 64 ГБ - 34 999 гривень (вартість без акції 40 999 гривень);
  2. iPhone Xs Max на 64 ГБ - 35 999 гривень (замість 42 999 гривень);
  3. iPhone Xr на 64 ГБ - 26 999 гривень (замість 31 999 гривень).

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Теги: Техно Смартфони iPhone
Джерело: 24 Канал
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