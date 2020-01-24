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Китай збирається підкорити Марс: відомо коли запустять зонд

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Китай відправить зонд на Марс / gadgets

Після декількох років випробувань Китай заявив про готовність вперше відправити зонд на Марс. Для цього буде застосовано ракету-носій Y4 Long March-5. Місію заплановано на липень. В її рамках планується зібрати зразки грунту Марса і доставити їх на Землю для подальшого аналізу.

Ракета, яка має доставити зонд, завершила 100-секундне випробування воднево-кисневого двигуна високої тяги. Цей тест інженери визнали останнім перед остаточною збіркою, повідомляє Gadgets.

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Підготовка до місії

Однією з найбільших проблем, з якою зіткнулися китайські інженери, стала підготовка до плавного приземлення на поверхню Марса. З цією метою на базі найбільшого в Азії випробувального полігону в окрузі Хуалай (провінція Зейбей) були створені умови зі зниженою гравітацією, що становить близько 30% від земної. Провівши успішне тестування ракети-носія, фахівці заявили про готовність здійснення першої в історії китайської космонавтики місії з дослідженням Марса.


Ракета-носій Y4 Long March-5

Примітно, що новий носій буде використовуватися і для інших місій. Зокрема, за допомогою Y4 Long March-5 Китай збирається доставити зонд на поверхню Місяця. Більш того, на 2020 рік інженери запланували 24 випробування воднево-кисневих ракетних двигунів високої тяги з метою їх поліпшення.

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Автор: Михайло Года
Теги: Китай Техно Новини Техно Космос Марс Місяць
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