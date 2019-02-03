Китаянка приготувала млинці на офісному комп'ютері: кумедне відео

Харчування на робочому місці в офісі складно назвати різноманітним. Бутерброд. Салат. Бутерброд. Фастфуд. І знову бутерброд. Однак мало кому прийде в голову, що можна взяти з собою на роботу сирі продукти, розібрати комп'ютер і з його допомогою приготувати гарячий обід.

Саме так вчинила офісна працівниця, яка вирішила перетворити своє робоче місце в зону для барбекю з комп'ютером замість жаровні. Дівчина навіть зняла ціле відео про те, як приготувати смачний млинець з начинкою безпосередньо за робочим столом.

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Для приготування сніданку китаянка використала не кухонне начиння, а все, що потрапить під руку. Замість лопатки дівчина обрала іграшковий пропелер, а дровами для пічки послужив декоративний кошик із квітами. Як плиту використовувала корпус системного блоку.

Дівчина дбайливо розібрала комп'ютер, вийняла все начиння і помістила всередину дрова. Пообідавши, китаянка очистила блок, заново зібрала комп'ютер і як ні в чому не бувало повернулася до роботи.

Офісна працівниця зняла детальне відео цього кумедного процесу:

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