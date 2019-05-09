Китайці отримали власну версію гри PUBG Mobile: що про це відомо

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Китайці отримали власну версію гри PUBG Mobile
Китайці отримали власну версію гри PUBG Mobile / Фото з вільних джерел

У китайських геймерів забрали доступ до гри PUBG Mobile. Головною причиною такого рішення стали, як не дивно, гроші, а не потенційна залежність населення від жанру Battle Royale та її агресивність.

Чому PUBG заблокували в Китаї? Як повідомляє 4PDA, не знайшовши законного способу монетизувати бойовик в країні, Tencent вирішила і зовсім від нього відмовитися – надавши натомість доступ до іншого шутера: з патріотизмом і мікротранзакціями.

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Протягом року Tencent чекала від китайського уряду дозволу додати в гру покупки. При всій величезній аудиторії в країні (щодня число активних користувачів досягало 70 мільйонів), безкоштовна "королівська битва" не приносила ніякого доходу.

Game for Peace
Постер гри Game for Peace

Яка альтернатива? У підсумку проблему вирішили найнесподіванішим шляхом: PUBG Mobile замінять Game for Peace, яку вже схвалила держава. Про причини такої прихильності неважко здогадатися.

Що відомо про Game for Peace?  Це патріотичний тайтл, що вихваляє ВПС Китаю (всередині гри навіть можна зустріти оголошення про набір у військову авіацію) і зачіпає антитерористичні теми. Аналітики припускають, що новинка може принести Tencent від 1,18 до 1,48 мільярда доларів річного доходу.

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Теги: Техно Ігри Новини Техно Китай
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