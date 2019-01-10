Коли Google Chrome запустить власну програму для блокування реклами

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Google запустить власну програму для блокування реклами
Google запустить власну програму для блокування реклами

Американська корпорація Google заявила, що 9 липня 2019 року зробить функцію блокування небажаної реклами в браузері Google Chrome доступною в усьому світі. Під небажаною рекламою розуміється список видів агресивної і нав'язливої реклами, складений організацією Coalition for Better Ads.

Про це Google повідомила у своєму блозі.

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У список небажаної реклами входять спливаючі вікна, автовідтворення відео зі звуком, великі вікна реклами в підвальній частині сторінки та інші.

Види небажаної реклами
Види небажаної реклами

Google вже тривалий час веде боротьбу з небажаною, на їхню думку, рекламою. Вперше про це компанія заговорила ще у лютому 2018 року, коли браузер Chrome почав тестувати блокувальник реклами в Північній Америці і Європі.

У листопаді 2018 року компанія заявила, що буде блокувати рекламу на всіх сайтах з вкрай нав'язливими оголошеннями, якщо вони не вживатимуть заходів щодо цього протягом 30 днів з моменту повідомлення. За заявою старшого директора з продукції Chrome Бена Гелбрейта, тестовий запуск блокувальника призвів до масових поліпшень в інтернеті.

Станом на 1 січня 2019 року дві третини всіх сайтів, які колись не відповідали стандартам правильної реклами, зараз виправили свої алгоритми й знаходяться у хорошому стані,
– запевнив Бен Гелбрейт.

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Теги: Техно Google Інтернет Google Chrome Реклама Додатки
Джерело: Техно
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