Комета Борисова: коли наблизиться до Землі та чи загрожує людству

Комету Борисова відкрили 30 серпня 2019 року. Астроном із Криму у телескоп власного проєктування побачив на небосхилі першу відому науці міжгалактичну комету. Вже 28 грудня вона максимально наблизиться до Землі.

Журналісти Техно 24 дослідили факти із "життя" комети Борисова та можливість зіткнення із Землею.

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Що відомо про астронома-любителя Геннадія Борисова

Свій перший телескоп Геннадій Борисов зібрав, будучи ще юнаком – в 15 років. Захоплення зірками привело до вступу на астрономічне відділення фізфак Московського державного університету, потім – до роботи в державно-астрономічному інституті імені Штернберга (Москва).

Весь цей час Борисов конструював власні телескопи – спочатку для себе, а потім вже і на замовлення. Зараз існують десятки телескопів по всьому світу, над якими працював Борисов, а сам астроном-інженер проживає в Криму і співпрацює з Кримської лабораторією при державному астрономічному інституті імені Штернберга.



Геннадій Борисов

Свою першу комету Борисов відкрив у 2013 році в своїй обсерваторії Margo, аналізуючи знімки нічного неба. Зараз в космосі існують вже вісім комет, які за традицією називаються прізвищем свого відкривача Borisov.

Зауважимо, за кожну відкриту комету – саме комету, а не астероїд або малу планету – любителі-астрономи отримують премію від міжнародного співтовариства в розмірі 3 тисячі доларів. Практично всі отримані гроші дослідники зазвичай витрачають на модернізацію обладнання та створення нових телескопів і стабілізуючих пристроїв.

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Вісім комет, відкритих Геннадієм Борисовим:

08.07.2013 – довгоперіодична C/2013 N4 (Borisov);

06.11.2013 – гіперболічна C/2013 V2 (Borisov),

22.08.2014 – C/2014 Q3 (Borisov),

05.09.2014 – близько-параболічна C/2014 R1 (Borisov),

23.02.2015 – довгоперіодична C/2015 D4 (Borisov),

11.09.2016 – довгоперіодична C/2016 R3 (Borisov),

01.03.2017 – гіперболічна C/2017 E1 (Borisov),

30.08.2019 – гіперболічна міжзоряна 2I / Borisov.

Відкриття міжгалактичної комети Борисова

На початку 2019 року Геннадій Борисов завершив роботу над своїм новим 65-сантиметровим телескопом. І вже 30 серпня 2019 року, працюючи на цьому телескопі, він побачив об'єкт gb00234, який спочатку всі астрономи прийняли за звичайну комету.

Я побачив цей об'єкт, що рухається і запідозрив, що він трохи дифузний, не точковий. І рухається якось не так. Виходила якась дивна орбіта. Перше, що спало на думку, – я відправив помилкові вимірювання. Але в міру того, як збільшувалася кількість обсерваторій, які спостерігали цей об'єкт, ставало зрозуміло, що ця комета унікальна,

– прокоментував відкриття Геннадій Борисов.

У момент відкриття комета перебувала в дуже багатій зоряної області – в сузір'ї Кассіопеї, а її блиск становив 18 зоряних величин.

Цикл життя комети Борисова

Очікується, що максимальне зближення комети з Сонцем відбудеться 9 грудня 2019 року, а з Землею – 28 грудня 2019 року.

Як рухається міжгалактична комета Борисова – дивіться відео

12 жовтня, коли комета перебувала на відстані приблизно 420 мільйонів кілометрів від Землі і рухалася зі швидкістю близько 155 тисяч кілометрів на годину, її помітив космічний телескоп Hubble, який отримав детальне зображення комети Борисова.

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До середини 2020 року комета Борисова залишить Сонячну систему, після чого знову повернеться в міжзоряний простір, де буде дрейфувати мільйони років, перш ніж один раз наблизиться до іншої зірки.

Небезпека для Землі

Оскільки комета наблизиться до зщемної орбіти на 0,9 астрономічних одиниць, то її можна буде побачити на нічному небосхилі навіть в любительський телескоп. За запевненням науковців, вона не становить загрози для Землі.

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