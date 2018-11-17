Компанія Ілона Маска проклала перший тунель під Лос-Анджелесом

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Компанія Ілона Маска проклала перший тунель під Лос-Анджелесом
Компанія Ілона Маска проклала перший тунель під Лос-Анджелесом / hromadske.ua

Компанія Ілона Маска The Boring Company закінчила прокладання підземного тунелю під Лос-Анджелесом. Ним будуть їздити швидкісні електробуси, вакуумні потяги та окремі пасажирські капсули.

Про це Ілон Маск повідомив у Twitter.

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Американський підприємець опублікував відео, як спеціальна бурильна машина вийшла на поверхню, відтак завершивши прокладання тунелю.

Boring Company тільки-но дісталася іншої сторони!,
— написав Маск.

Нагадаємо, що американський підприємець Ілон Маск заявив, що першу капсулу Hyperloop запустять вже 10 грудня цього року. У день відкриття проїзд буде безкоштовним.

Що таке The Boring Company?Ілон Маск створив компанію у грудні 2016 року. У січні 2017 року компанія придбала бур і почала будувати тунель в рамках проекту зі створення мережі, мета якої в перспективі охопити весь Лос-Анджелес. У червні 2018 року компанія закінчила прокладку і будівництво ділянки протяжністю понад 4,3 кілометра. Пріоритет у використанні після введенні в дію тунелю, за словами Маска, буде надано пішоходам та велосипедистам. При цьому після завершення пільгового періоду вартість проїзду в системі буде нижчою за ціну автобусного квитка.

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Теги: Техно Ілон Маск Інтернет Новини США
Джерело: 24 канал
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