Компанії Bosch і Daimler проведуть випробування автономних роботаксі в Сан-Хосе

Обидві компанії у співпраці запускають експериментальний сервіс роботаксі в каліфорнійському Сан-Хосе. Місто стане полігоном для випробувань автономних седанів Mercedes-Benz S-Class.

Випробування за участю 30 автомобілів покликані довести, що робомобілі готові до руху в складних міських умовах. Але поспішати партнери не збираються: розгорнути технологію планується лише до 2027 року, повідомляє Venture Beat.

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Як працюватиме роботаксі

Спершу тестові автомобілі будуть доступними лише в денний час, а на водійському сидінні перебуватиме інженер з безпеки, який візьме на себе кермування в разі позаштатної ситуації. Аби скористатися послугою, необхідно буде зробити замовлення через додатки Daimler Car2Go, MyTaxi або Moovel.

У компаніях стверджують, що головна мета випробувань – підтвердити, що автомобілі готові до самостійного пересування в складних міських умовах.

Передісторія проєкту

У 2017 році Bosch і Daimler ініціювали співпрацю, метою якої було вивести безпілотні автомобілі на дороги протягом 10 років. Bosch відповідає за електроніку, наприклад, датчики і блоки управління, а Daimler за автомобілі та випробувальні установки.

Раніше глава Daimler Ола Калленіус заявив, що прийшов час переоцінити перспективи розвитку робоавто. Якщо ще кілька років тому їх швидка поява здавалася неминучою, то тепер оптимізм з цього приводу сильно затих. Чи позначиться це на спільному з Bosh проєкті створення робоавто, поки неясно.

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