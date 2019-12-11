Компанії Bosch і Daimler проведуть випробування автономних роботаксі в Сан-Хосе

109 Читать новость на русском
Робомобілі Bosch і Daimler виїдуть на дороги / Daimler

Обидві компанії у співпраці запускають експериментальний сервіс роботаксі в каліфорнійському Сан-Хосе. Місто стане полігоном для випробувань автономних седанів Mercedes-Benz S-Class.

Випробування за участю 30 автомобілів покликані довести, що робомобілі готові до руху в складних міських умовах. Але поспішати партнери не збираються: розгорнути технологію планується лише до 2027 року, повідомляє Venture Beat.

Цікаво: Винайдено революційний спосіб заряджати батареї електрокарів за 10 хвилин

Як працюватиме роботаксі

Спершу тестові автомобілі будуть доступними лише в денний час, а на водійському сидінні перебуватиме інженер з безпеки, який візьме на себе кермування в разі позаштатної ситуації. Аби скористатися послугою, необхідно буде зробити замовлення через додатки Daimler Car2Go, MyTaxi або Moovel.

У компаніях стверджують, що головна мета випробувань – підтвердити, що автомобілі готові до самостійного пересування в складних міських умовах.

Передісторія проєкту

У 2017 році Bosch і Daimler ініціювали співпрацю, метою якої було вивести безпілотні автомобілі на дороги протягом 10 років. Bosch відповідає за електроніку, наприклад, датчики і блоки управління, а Daimler за автомобілі та випробувальні установки.

Раніше глава Daimler Ола Калленіус заявив, що прийшов час переоцінити перспективи розвитку робоавто. Якщо ще кілька років тому їх швидка поява здавалася неминучою, то тепер оптимізм з цього приводу сильно затих. Чи позначиться це на спільному з Bosh проєкті створення робоавто, поки неясно.

Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно

На сайті Держреєстру виборців з'явилася карта з російським Кримом: пояснення чиновника
сьогодні
7227
Автор: Михайло Года
Теги: Техно Ґаджети Новини Техно Електромобілі Штучний інтелект Авто
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
сьогодні 09:03 Огляд Xiaomi Mi Watch: всі секрети розумного годинника
Назар Токар 2531
10 грудня 19:02 Плащ-невидимка та кишеньковий кондиціонер – топ-розробки 2019 року
Ірина Полицька 1178
10 грудня 13:11 Як їсти авокадо та що таке томос – топ-запити українців в Google у 2019 році
Ірина Полицька 1420
9 грудня 21:04 Як проводити менше часу зі смартфоном – кілька цікавих порад
Назар Токар 1321
9 грудня 07:07 Цифра дня: скільки грошей витратили українці у Чорну п’ятницю
Ірина Полицька 1100
Новини
Більше новин
Залиште відгук