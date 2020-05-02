Конкурент Tesla: китайський виробник Xpeng представив потужний електроседан

Китайський виробник електромобілів Xpeng випустив фірмовий потужний електричний седан. Виробник впевнений, що їхня новинка здатна підірвати гегемонію Tesla. Адже седан Xpeng P7 – дешевший від Model 3 і має великий запас ходу – 706 км на одному заряді.

Як передає видання New Atlas, Xpeng P7 отримав витончений дизайн з гладкими поверхнями і плавними вигинами.

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Чим цікавий

Xpeng P7 побудований на шасі, яку Xpeng розробляла разом з Porsche. Гальма в машині від Brembo, антиблокувальна система Bosch. Також седан розроблений відповідно до третього рівня автономності: є 14 камер, які забезпечують панорамний огляд, 12 ультразвукових датчиків і п'ять радарів, що працюють на відстані 200 метрів під час дощу, туман або паморозь.

Xpeng P7 отримав витончений дизайн / newatlas

Електромобіль оснащений комп'ютерами Nvidia Drive AGX Xavier, які можуть виконувати до 30 трлн операцій в секунду, споживаючи всього 30 ват енергії.

Софтові рішення для автомобіля розробили фахівці Xpeng. У їхній функціонал входить адаптивний круїз-контроль, попередження про з’їзд зі смуги, автопілот для руху по трасі, допомога в розпізнаванні сигналів світлофора і автопарковка.

Ціна

Найдешевша версія Xpeng P7із запасом ходу 568 км і заднім приводом оцінили у 32 тисяч доларів.

Версія з акумулятором на 706 км ходу коштує 36 тисяч доларів.

Повнопривідна спортивна модифікація, що розганяється з 0 до 100 км/год за 4,3 секунди коштує 48 тисяч доларів.

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