Одним з важливих анонсів Apple, зроблених на недавній конференції WWDC, став перехід лінійки Mac з процесорів Intel на власні чіпи Apple Silicon. Як виявилося, таке рішення може помітно змінити функціональність "яблучного" заліза — зокрема, під питанням опинилася можливість встановлення Windows на Mac в ролі другої ОС за допомогою популярної утиліти Boot Camp.

Як пише The Verge, за заявою Microsoft, поточна політика компанії не передбачає самостійного встановлення ARM-версії операційки на призначені для користувача пристрої. Відповідна можливість є тільки у виробника самого обладнання. Таким чином, встановити Windows на нові "маки", як раніше, покупці новинок просто не зможуть.

До теми Apple представила власні ARM-процесори Silicon: які ґаджети отримають нові чіпи

Microsoft ліцензує Windows 10 для ARM тільки для OEM-виробників. Більше нам поки нічого сказати з цього приводу,

— зазначив представник софтмейкера в інтерв'ю журналістам.

Інші варіанти запуску

Теоретично є й інші способи запуску редмондської операційки на комп'ютерах Mac з чіпами Apple Silicon — наприклад, через віртуальні машини VMWare або Parallels, але відсутність підтримки технології Rosetta 2 для адаптації додатків може викликати проблеми сумісності під час запуску програм розрахованих на роботу в середовищі Windows.

Apple і Microsoft давно співпрацюють в рамках розвитку програмного пакету Office, але частка Windows на Mac залишається під питанням — для успішної реалізації такого проєкту знадобиться як мінімум зміна ліцензійної політики софтверного гіганта.

Цікаво Microsoft показала оновлене меню "Пуск" для Windows 10

Поза тим, під час презентації процесорів Apple Silicon у компанії наголосили, що низка компанії, серед яких і Microsoft, адаптували свої продукти для роботи на новому залізі. Зокрема, це стосується пакету Office.