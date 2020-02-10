Користувачі Windows 7 не можуть вимкнути комп'ютер: як вирішити проблему

Незабаром після припинення підтримки Windows 7 куристувачі застарілої операційної системи почали стикатися із проблемами в її роботі. В мережі з'явилися численні повідомлення про проблеми із вимкненням та перезавнтаженням пристроїв на базі Windows 7.

Що сталося

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Десятки користувачів Reddit заявили про неможливість коректно завершити роботу або перезавантажити PC.

"У вас немає дозволу вимкнути цей комп'ютер", – свідчать повідомлення про помилку, що виникають при спробі виконати одну із стандартних дій.



Повідомлення про проблему

Про причини виникнення бага поки доводиться тільки здогадуватися. Жодне з припущень поки не отримало підтвердження.

Як вирішити проблему

Однак портал Quick Heal вже повідомив, як можна впоратися з неприємною ситуацією (інструкція англійською мовою актуальна тільки для Windows 7 Professional, Ultimate або Enterprise):

1. Відкрити командний рядок Windows, надрукувати gpedit.msc і натиснути EnterПерейти в Computer Settings > Windows Settings > Security Settings > Local Policies > Security Options

2. Перейти в User Account Control > включити Run all administrators в меню Admin approval і натиснути "включити"

3. Знову відкрити командний рядок і виконати команду gpupdate / force

4. Перезавантажити систему, викликавши командний рядок, набравши shutdown-r і натиснувши Enter

Деякі користувачі також заявляють, що проблема з'явилася після недавніх оновлень програмного забезпечення Adobe, і для її вирішення необхідно відключити служби Adobe Genuine Monitor Service, Adobe Genuine Software Integrity Service та Adobe Update.

Інші способи усунення багу

Ті, у кого запропоновані методи не спрацювали, можуть тимчасово вирішити проблему. За словами одного з користувачів Reddit, йому вдалося створити ще один профіль адміністратора, увійти в нього, а потім знову перелогінитися в основний обліковий запис і успішно завершити роботу системи. Автор поста зазначив, що це лише тимчасове разове рішення.

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За деякими даними, постраждалі комп'ютери з Windows 7 можна вимкнути або перезавантажити, натиснувши Ctrl+Alt+Del і натиснувши червону іконку в правому нижньому кутку екрану. Відзначається, що провести відключення PC можна і натисненням кнопки Power на корпусі системного блоку.

Реакція Microsoft

Microsoft вже підтвердила, що їй відомо про проблему. За словами представників компанії, зараз проводиться відповідне розслідування.

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