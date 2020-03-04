Через коронавірус скасовують техно презентації та виставки: список подій

Коронавірус Covid-19 продовжує поширюватися світом. Через стрімке розповсюдження епідемії провідні IT-компанії почали скасовувати щорічні виставки та конференції.

Які виставки вже скасували та які під загрозою – у матеріалі Техно 24.

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Що важливо знати про коронавірус Covid-19

Цей вірус зафіксували в Китаї наприкінці 2019 року. Однак, згодом, вірус поширився до Японії, Південної Кореї, на Філіппіни, США та в низку країн Європи. Найбільш небезпечною серед європейських країн стала Італія (північні регіони). Там хворобу виявили в 2 502 людей, а померло від неї 79 хворих. На території Україні поки єдиний зафіксований випадок зараження небезпечним вірусом з Китаю, ще шестеро людей потенційно можуть бути хворими.

Covid‑19 став сьомим вірусом такого типу, якими може заразитися людина. За останніми даними, від вірусу померли 3 214 людей, загалом захворіли 94 225 людей (дані станом на день 4 березня 2020 року). До слова, є й хороші новини: вже 51 026 людей одужали від коронавірусу.



Правда та міфи про коронавірус

HDC.Cloud

Напевно, перший масштабний захід, який "постраждав" від поширення епідемії. Це щорічна конференція для розробників, яку проводить компанія Huawei.

Основна мета HDC.Cloud – створити глобальну комунікаційну та практичну платформу, розкрити накопичені технології і можливості інформаційно-комунікаційних технологій Huawei, створених за останні 30 років, а також дати нові можливості IT-розробникам для зміни світу,

– повідомляють організатори заходу.

Спочатку подію планували провести в китайському місті Шеньчжень з 11 по 12 лютого. Однак через значну кількість хворих на коронавірус та поширення епідемії, подію перенесли на 27 – 28 березня. Швидше за все, організатори проведуть онлайн-трансляцію події, адже зараз коронавірус набрав ще більших обертів.

MWC2020

Про скасування наймасштабнішої виставки мобільної електроніки стало відомо незадовго до її початку. Спочатку провідні компанії почали оголошувати, що планують пропустити захід через поширення коронавірусу, а згодом про скасування заходу оголосили організатори.

Зазначимо, щорічно на MWC представляють багато нових смартфонів та інших ґаджетів. Подія повинна була розпочатися 24 лютого в Барселоні. За підрахунками експертів, скасування MWC в цьому році може мати далекосяжні наслідки.

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Компанії-учасники витрачають мільйони доларів на оренду площ, перевезення і розміщення персоналу і обладнання та інше. Тому скасування MWC може стати серйозним фінансовим ударом для Асоціації GSM – організації, яка з 2006 року проводить цю виставку. Втрати можуть виявитися настільки масштабним, що поставлять під загрозу подальше існування найбільшого заходу мобільної індустрії.

F8

Наступна конференція, від якої вирішили відмовитися – F8. Це щорічна подія, яку проводить компанія Facebook. Зазвичай там розповідають про нові проєкти та розробки компанії.

Втім, користувачам запропонували альтернативу – компанія проведе серію онлайн-трансляцій, де таки розповість про свої успіхи та нові продукти.

Google I/O 2020

4 березня про скасування своєї щорічної конференції для розробників I/O оголосила й компанія Google. Зауважимо, конференція була запланована на 12 – 14 травня. Наразі пошуковик планує повернути кошти за придбані квитки на подію.

Існує велика ймовірність, що Google також проведе низку онлайн-трансляцій, під час яких розкажуть про нові функції Android 11 та, можливо, анонсують смартфони Google Pixel 4A.



Анонс конференції Google I/O 2020

GDC2020

З 16 по 20 березня в Сан-Франциско повинна була пройти конференція для розробників ігор Game Developers Conference 2020. Однак, організатори прийняли рішення скасувати подію.

Після тісної консультації з нашими партнерами в галузі розвитку ігор та спільнотою по всьому світу, ми прийняли важке рішення перенести Game Developers Conference 2020. Ми планує провести захід влітку,

– йдеться на офіційному сайті заходу.

Зауважимо, за кілька днів до офіційної заяви про скасування заходу розробник Хідео Кодзіма та студія Electronic Arts повідомили, що не поїдуть на виставку через розповсюдження коронавірусу.

Презентація Apple

З огляду на скасування таких масштабних заходів під питанням опинилась і весняна презентація Apple, на якій швидше за все анонсують iPhone 9. Подія запланована на 31 березня, однак "яблучна" корпорація поки не повідомляла про її скасування чи перенесення.

E3

Electronic Entertainment Expo – щорічна масштабна виставка в індустрії ігор. Її проводять влітку. Поки загрози для події немає і організатори активно готуються до її проведення. Однак, якщо поширення епідемії такими й надалі триватиме, то захід можуть таки скасувати.

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