Коронавірус проти технологій: як епідемія впливає на IT-сферу

Епідемія атипової пневмонії викликана коронавірусом сколихнула Китай, а з ним і увесь світ. Під натиском небезпечного вірусу виробники смартфонів та електромобілів вимушені тимчасово зупиняти виробництво. Коронавірус безумовно негативно вплине на економіку окремих компаній і країн загалом. Чому і як саме це станеться – розповідаємо у матеріалі.

З поширенням вірусу все компанії все частіше оголошують про тимчасове припинення виробництва, затримки постачання або перенесення запланованих раніше презентацій. Такі кроки не можуть не позначитися на роботі та прибутках світових техногігантів, не кажучи вже про дрібних виробників.

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Скільки ще триватиме поширення коронавірусу і як він вплине на прибутки таких монстрів індустрії, як Apple, Google, Huawei та Tesla – невідомо. Всі ці й багато інших компаній потерпають від наслідків поширення епідемії і стараються мінімізувати збитки.

Що відомо про коронавірус?Цей вірус зафіксували в Китаї наприкінці 2019 року. Однак, згодом, вірус поширився на інші країни. Зокрема, вірус зафіксували в Таїланді, Японії, Гонконгу, Південній Кореї, Саудівській Аравії, Сінгапурі, В'єтнамі, Франції, Малайзії, Австралії та США. Наразі в Україні було зафіксовано кілька підозр на цей вірус, але поки жоден випадок зараження не підтвердили.



Станом на 31 січня зафіксовано понад 9 тисяч інфікованих вірусом та вже загинуло 187 людей (всі загиблі є жителями Китаю).

Техногіганти проти коронавірусу

Дехто намагається захистити не лише себе, але й своїх користувачів і робить для цього все можливе. Першою на небезпеку відреагувала китайська компанія Xiaomi.

Додатки і сервіси для відстежування

Коли ситуація з китайським коронавірусом почала набирати загрозливих масштабів, Xiaomi реалізувала на своїх смартфонах можливість відстежувати поширення вірусу в режимі реального часу.

Користувачі смартфонів можуть використовувати для цього або голосовий помічник, або вивести інформацію на робочий стіл свайпом вправо з головного екрану.



Виглядає інтерфейс програми ось так. Тут зібрана актуальна інформація про поширення вірусу

До слова, нещодавно американські вчені розробили спеціальний онлайн-сервіс, який дозволяє відстежувати поширення коронавірусу в усьому світі.

Це онлайн-карта, яка оновлюється в режимі реального часу і показує актуальну інформацію про кількість і географії хворих по всьому світу на основі даних, зібраних Всесвітньою організацією охорони здоров'я (ВООЗ).



На карті червоними крапками зображені вогнища поширення коронавірусу, також є інформація про кількість смертей і одужань

Гуманітарна допомога

Згодом кілька техногігантів Китаю разом з компанією Xiaomi оголосили про відправку гуманітарної допомоги в ізольовані міста, які найбільше постраждали від епідемії.

Відправки почалися з 23 січня. Загальна сума гуманітарної допомоги виділена компанією Xiaomi склала 40 тисяч доларів. У відправленнях спеціального призначення упаковані респіраторні маски класу N95 і термометри.



Гуманітарна допомога відправляється в ізольований Ухань

Серед іншого компанія Xiaomi розпочала продаж спеціальних медичних масок для захисту від коронавірусу. Новий товар китайської компанії виявився настільки популярним, що це призвело до неочікуваних технічних проблем на сайті.

З урахуванням підвищеного попиту на продукт сайт вирішив обмежити кількість упаковок, продаючи кожному користувачеві не більше ніж одну упаковка. Вона містить 20 масок і коштує близько 5,75 долара (орієнтовно 140 гривень).

Скасовані презентації та конференції

Через поширення епідемії китайські компанії змушені скасовувати чи переносити на невизначений термін презентації нових продуктів або важливі конференції. Так китайська корпорація Huawei заявила, що змушена відкласти свою найбільшу щорічну конференцію розробників HDC.Cloud.

Подію під спочатку планували провести в Шеньчжені з 11 по 12 лютого 2020 року. Однак, через спалах вірусу конференцію довелось перенести. Нова дата – 27-28 березня 2020 року.

Huawei змушена перенести важливий захід

Крім того стало відомо, що компанія Xiaomi змушена була скасувати презентацію смартфона у Пекіні.

Компанія планувала представити нові смартфони лінійки Xiaomi Mi 10 на спеціальному заході 10 лютого. Однак, через спалах коронавірусу, корпорація може скасувати повноцінну прес-конференцію. Замість цього смартфони можуть презентувати в онлайн-режимі, без присутності преси.

Зупинка постачання смартфонів

Apple, Huawei (включаючи бренд Honor), Xiaomi, Vivo, realme, ZTE і Lenovo відклали поставки своїх пристроїв на два тижні через спалах коронавірусу.

Через ситуацію в місті Ухань китайським фабрикам довелося продовжити канікули в честь китайського Нового року до 10 лютого. Не виключено, що і цю дату доведеться змістити. Компанії в екстреному порядку використовує схеми постачання з інших азійських регіонів.

У компанії Vivo підтвердили зміщення графіку поставок на два тижні для всіх компаній, які виробляють техніку в Китаї. Vivo і основні ритейлери не очікують дефіциту смартфонів та інших ґаджетів через наявність запасу після новорічних канікул.

Генеральний директор Apple Тім Кук також повідомив інвесторам, що їх китайські постачальники будуть закриті щонайменше до 10 лютого.

Варто наголосити, що багато моделей iPhone, iPad і Apple Watch збираються на заводах Foxconn і виробничих майданчиках Pegatron Corp, які розташовані в декількох сотнях кілометрів від закритого на карантин міста Ухань.

В ланцюжку постачання Apple залучені мільйони людей, більшість з яких останні кілька днів перебувають вдома.

Заводи Foxconn, що роблять продукцію для Apple, на карті зараження вірусом 2019 nCoV

Компанії закривають офіси і заводи у Китаї

Низка компаній, серед яких Google, Tesla, Microsoft, Amazon та інші оголосили про закриття своїх офісів та заводів. розташованих в регіонах Китаю, які найбільше страждають від поширення коронавірусу.

З 28 січня, до прикладу, припиняються продажі в роздрібних точках компанії Xiaomi по всьому Китаю. Передбачається, що магазини знову відкриються 3 лютого. Карантин можуть продовжити – в такому випадку клієнти компанії отримають додаткове повідомлення.

У Google повідомили, що компанія призупинила поїздки співробітників в Китай та Гонконг. При цьому, ті працівники, що зараз перебувають у Китаї, будуть працювати з дому. Корпорація радить їм якомога швидше покидати офіси та щонайменше два тижні провести вдома.

До схожих кроків вдаються й інші технологічні гіганти. Зокрема, Microsoft і Amazon обмежили подорожі співробітників в Китай і з нього. Ще раніше корпорація Facebook рекомендувала своїм працівникам не відвідувати Китай.

Також стало відомо, що компанія Tesla тимчасово закрила свою фабрику в Шанхаї. Це однозначно негативно відіб'ється на темпах виробництва Model 3 і в кінцевому підсумку негативно вплине на прибуток компанії.

Не працюють і китайські складальні заводи компаній Ford та Toyota. Крім цього, Starbucks заявила про тимчасове закриття понад 2000 своїх кав'ярень у Китаї.

Зростання популярності Plague Inc.

Гра в жанрі симулятор була випущена в 2012 році. Відтоді її завантажили понад 120 мільйонів разів, але саме зараз гра переживає нову хвилю популярності. Британська компанія Ndemic Creations, що стоїть за створенням Plague Inc., заявила про те, що отримує величезну кількість повідомлень з питаннями про спалах коронавірусу, зафіксованої в Китаї.

Крім того у Ndemic Creations відзначили, що з усіх питань найкраще звертатися до Світової організації охорони здоров'я (ВООЗ).

Тож розробники наголошують, що їхня гра в жанрі біологічного симулятора не повинна сприйматися гравцями як наукова модель щодо поширення вірусу.

"Пам'ятайте, Plague Inc – це гра, а не наукова модель. А нинішній спалах коронавірусу – реальна ситуація, яка зачіпає багато людей. Ми завжди рекомендуємо гравцям отримувати інформацію безпосередньо від місцевих і світових органів охорони здоров'я", – додає компанія.

Що таке Plague Inc?Це гра-стратегія з реалістичною моделлю поширення епідемії. Суть гри полягає у тому, щоб поширювати епідемію по всій Землі та в результаті знищити людство.



Тож гравець має заразити у певній країні нульового пацієнта. Далі відбувається інфікування людей всередині країни, а згодом – поширюється на весь світ. Вірус переноситься тваринами, птахами, комахами, через кров або заражені переміщаються на літаках або кораблях. Також існують випадкові і керовані види зараження. У 2012 Plague Inc буда номінована на звання "Найкращої стратегічної гри року" за версією IGN.

Паніка навколо посилок з AliExpress

Через спалах коронавірусу в Китаї українці почали побоюватися замовляти та забирати посилки з цієї країни. Проте в Укрпошті, куди зазвичай надходять ці посилки, запевнили, що боятися нічого. Адже коронавірусом можна заразитися тільки повітряно-крапельним шляхом і він живе тільки в організмі. За межами організму вірус може жити тільки 2 – 3 дні. А посилки з Китаю, як відомо, прямують до України набагато довше.

Спалах коронавірусу в Китаї безумовно вплинув і на продавців, які торгують на популярному майданчику. Продавці, які торгують товарами виробників з КНР та інших країн на віртуальній платформі, почали зупиняти доставку товарів. Варто зазначити, що сам AliExpress не припиняв свою роботу.

Повідомлення про скасування посилок з AliExpress через коронавірус почали отримувати навіть кияни. Чого очікувати далі Наразі ситуація доволі непередбачувана. Кількість заражених вірусом людей постійно зростає, однак, не варто розводити безпідставну паніку. Робота над вакциною триває, вже навіть є перші напрацювання, випробування яких буде проведено на весні. Водночас негативний вплив на компанії продовжиться. Тож слід очікувати нових заяв про нові закриті виробництва та призупинення постачання ґаджетів.

Що варто знати про коронавірус 2019-nCoV:

Станом на 31 січня, від вірусної пневмонії, яку спровокував коронавірус, померли 213 людей. Загальна кількість інфікованих – понад 9692 осіб по всьому світу. Втім є і хороші новини – одужало 184 людини.

Всесвітня організація охорони здоров'я оголосила глобальну надзвичайну ситуацію зі здоров'ям.

Наявність інфекції в Україні підозрювали 4 рази, але жоден випадок не підтвердився.

Від коронавірусу помирають в середньому 9% інфікованих.

Більшість жертв – люди похилого віку, які страждають від інших супутніх захворювань, таких як Паркінсона чи діабет.

Туристичні компанії та онлайн-агентства тимчасово припинили організацію групових турів до Китаю.

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