Корпусом нового Mac Pro натерли сир: кумедне відео

Сайт iFixit опублікував відео з першими враженнями від нового Mac Pro від Apple. Фахівці показали процес зняття алюмінієвого корпусу, дизайн нутрощів, спосіб заміни модулів пам'яті DIMM та провели доволі незвичний тест.

Команда iFixit підтримала жарти з приводу терткоподібного дизайну нового Mac Pro і скористалася його корпусом як терткою для сиру.

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За словами випробувачів, на комп'ютері доволі легко вдається натирати сир, однак більша частина продукту залишається в отворах.

У підсумку можна констатувати, що Apple Mac Pro кепська тертка для сиру і краще використовувати його за прямим призначенням.

Як правильно натерти сир корпусом нового Mac Pro

До слова, повний огляд розбірки Mac Pro від iFixit буде опублікований на початку наступного тижня.

Apple дозволяє замінювати низку компонентів Mac Pro, включаючи карти PCIe, оперативну пам'ять і блок живлення. На сайті компанії доступні інструкції з встановлення компонентів.

Ціна

Новий комп’ютер від Apple – Mac Pro (2019) – офіційно надійшов у продаж нещодавно. Наразі він недоступний в Україні, але вартість його повної топової комплектації у США шокує – це 59 647 доларів (1 413 000 гривень).



Що можна купити замість Apple Mac Pro

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