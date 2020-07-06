Коли лише зароджувалася космонавтика і польоти були короткими, перші пристрої для збору відходів життєдіяльності людини були у вигляді підгузків. Зараз же астронавти мають на кораблях та МКС повноцінні санвузли, які дозволять комфортно сходити в туалет. Розповідаємо, як працюють ці пристрої.

24 канал розповідав про те, який вигляд мали перші пристрої для збору відходів життєдіяльності людини призначені для використання астронавтами. Детальніше про це можна прочитати у нашому матеріалі.

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Трохи про космічний туалет

Ще з перших орбітальних станцій – американської Skylab і радянської "Салют-3" для гігієни космонавтів було передбачено спеціальну систему очищення. Однак на Міжнародній космічній станції (МКС) туалет працює за дещо іншим принципом. Космонавти вмиваються за допомогою вологих серветок або води з милом, упакованим в тюбики. Екіпажу використовує спеціальний шампунь, який легко змивається та їстівну зубну паста для економії води.

В умовах невагомості на орбітальній станції необхідно використовувати вентиляторну всмоктувальну систему – продукти життєдіяльності людини, по суті, здувають потоком повітря.

На МКС розташовано два санвузли, один міститься в модулі "Зірка", другий – у модулі "Спокій", обидва санвузли російського виробництва. Туалет в модулі "Спокій" аналогічний тому, який змонтований на російському модулі "Зірка", але додатково оснащений американською підсистемою регенерації непитної води з сечі й поту космонавтів.



Туалет на МКС: модуль "Зоря" та модуль Destiny

Наразі на МКС доправили новий санвузол для американського сегменту станції. Він прибув на кораблі Crew Dragon і його повинні змонтувати до кінця року.

Космічні туалети мають офіційну назву Waste and Hygiene Compartments. Після всмоктування всі відходи розщеплюють на кисень та воду, ці складові рідких відходів людини запускають в замкнутий цикл орбітальної станції.

Унітаз на станції призначений як для чоловіків, так і для жінок – виглядає дуже схоже до земного аналога, але має низку конструктивних особливостей. Унітаз забезпечений фіксаторами для ніг та стегон, в нього вмонтовані потужні повітряні насоси. Космонавт пристібається спеціальним пружинним кріпленням до сидіння унітазу, потім вмикає потужний вентилятор і відкриває всмоктувальний отвір, куди повітряний потік забирає всі відходи.

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Принцип роботи унітазу на МКС

У туалетах замість води використовується вакуум. Тверді відходи збираються у спеціальні сітчасті пластикові мішки, які деякий час зберігаються в алюмінієвих 20-літрових контейнерах.

Заповнені контейнери перекладають у транспортний вантажний корабель "Прогрес" для подальшої утилізації. Після всмоктування рідкі відходи збираються за допомогою спеціального шланга з насадкою, яким можуть скористатися як чоловіки, так і жінки, а потім передаються системі регенерації, яка відновлює їх до стану питної води.

На МКС повітря з туалетів перед попаданням у житлові приміщення обов'язково фільтрується для очищення від бактерій і запаху.

У відеоролику, підготовленому фахівцями NASA, російські космонавти знайомлять глядачів з оригінальною системою, розробленою ще радянськими фахівцями для кораблів "Союз". Вони виявилася найбільш універсальною і досі використовується, як загальний принцип роботи санвузла на МКС.

Відео демонструє систему санвузла станції