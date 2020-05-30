SpaceX Starship – міжпланетний корабель, який Ілон Маск планує відправляти на Марс. 29 травня відбувалися випробування двигуна Raptor у повноцінному прототипі Starship. На жаль, вони завершилися грандіозним вибухом.

Повноцінний прототип Starship – цей космічний корабель розробляє компанія Ілона Маска SpaceX – вибухнув у п'ятницю, 29 травня, як пише Spaceflight Now. Лише у переддень він отримав дозвіл на суборбітальні польоти від американського держрегулятора.

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SpaceX цього разу випробовувало двигун Raptor в умовах, максимально наближених до справжніх та з використанням повномасштабного прототипу міжпланетного корабля Starship. Відбувалися випробування у Техасі на полігоні в Бока-Чіка.

Але через дві хвилини після початку тестування корабель вибухнув. Постраждалих, начебто, немає, адже компанія забирає з зони випробування усіх людей.

Вибух корабля Маска під час випробування: дивіться відео NASASpaceflight

Що треба знати про SpaceX Starship: головне

Це пілотований космічний корабель нового покоління, значно важчий та більший за інші кораблі SpaceX.

Ракета-носій Super Heavy може вивести його на орбіту, а сам корабель може мати в собі до 100 тонн вантажу.

Ілон Маск називає метою Starship політ із вантажем на Марс у 2022 році, а у 2024 – пілотований політ.

Додамо, що травневе 2020 року випробування – вже четверте невдале за шість місяців.

Інша команда SpaceX у Флориді зараз планує другу спробу запуску першого космічного польоту з людьми на борту ракети Falcon 9 і корабля Crew Dragon (першу спробу скасували через несприятливі погодні умови).